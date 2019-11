Equipe de France : «C'est un choix de revoir Benjamin Mendy», assure Deschamps

Didier Deschamps a officialisé, ce jeudi, le retour de Benjamin Mendy en sélection pour les matchs contre la Moldavie et l'Albanie, les 14 et 17 novembre en éliminatoires de l'Euro 2020.Face à la presse, le patron des Bleus a également justifié sa décision de convoquer Olivier Giroud, en déficit de temps de jeu à Chelsea, ou N'Golo Kanté tout juste remis d'une blessure aux adducteurs.Qu'est ce qui vous a incité à rappeler Benjamin Mendy ?DIDIER DESCHAMPS. Il arrive à avoir plus de temps de jeu à Manchester City et une condition athlétique bien meilleure aussi. C'est un choix de revoir Benjamin avec nous. C'est important par rapport à ce qu'il a vécu avec nous. Il fait tout ce qu'il faut pour revenir à son meilleur niveau.Voici un an, vous l'aviez mis en garde sur son hygiène de vie. Qu'en est-il aujourd'hui ?Il a eu un déficit avec sa blessure au genou. A chaque fois qu'il y a des arrêts, le joueur est obligé de retrouver le rythme. Je ne désespère pas pour lui, comme pour les autres, qu'il comprenne que le terrain ne fait pas tout. Comme tout joueur qui a une blessure grave, ça modifie l'équilibre du corps et il faut tout faire pour être bien aussi en dehors. Quand je dis tout, c'est tout, ça n'empêche pas d'avoir une certaine liberté. Là, il semble être sur la bonne route.Pourquoi avez-vous décidé de convoquer Olivier Giroud qui ne joue quasiment pas à Chelsea cette saison ?La situation n'a malheureusement pas évolué en sa faveur depuis le dernier stage. Il est là parce que j'ai confiance en lui et par rapport à ce qu'il a fait avant. Évidemment, il le sait bien que pour le mois de mars, j'espère que sa situation en club sera meilleure. Il a besoin de temps de jeu même si je sais qu'il fait tout ce qu'il faut. Il a besoin comme tous les joueurs d'avoir une activité plus importante.N'avez-vous pas peur que sa situation s'enlise à Chelsea ?Je n'ai pas la réponse. ...