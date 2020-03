Équipe de France : Benzema tacle Le Graët

Nouvelle passe d'armes entre Noël Le Graët et Karim Benzema. Le président de la Fédération française de football a expliqué sur RMC Sport qu'il ne voyait plus l'attaquant du Real Madrid porter le maillot de l'équipe de France dans le futur. « Je n'ai jamais critiqué ses qualités. Il montre encore cette année à Madrid qu'il est l'un des meilleurs joueurs à son poste, mais l'aventure en bleu est terminée », a-t-il jugé, alors que Karim Benzema n'est plus apparu en sélection depuis quatre ans.

Cette réponse sans ménagement de Noël Le Graët à la question de son éventuelle réintégration, posée notamment par Zinédine Zidane qui a estimé que son joueur avait « toute sa place en équipe de France » il y a une semaine, n'a pas été du goût de « KB9 ». « Noël, je croyais que vous n'interfériez pas dans les décisions du sélectionneur ! Sachez que c'est moi et moi seul qui mettrait (sic) un terme à ma carrière internationale », a plastronné Benzema dans un tweet particulièrement relayé.

« Vous avez perdu une occasion de vous taire »

« Si vous pensez que je suis terminé, laissez-moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons », lance énigmatiquement l'attaquant de 31 ans au compteur bloqué à 81 sélections avec les Bleus. Benzema n'a plus été rappelé en équipe de

