Equipe de France: Benjamin Mendy est de retour

La tendance s'esquissait depuis maintenant une dizaine de jours. C'est désormais officiel. Benjamin Mendy effectue son retour chez les Bleus pour les matchs face à la Moldavie et l'Albanie, les 14 et 17 novembre prochains, en éliminatoires de l'Euro 2020. Deuxième de son groupe, la France validera sa qualification dès la réception des Moldaves, actuels derniers ! , en cas de succès ou de faux-pas de l'Islande en Turquie. Le latéral gauche de Manchester City (9 sélections) bénéficie de l'absence de l'indéboulonnable Lucas Hernandez, opéré d'une cheville il y a dix jours et probablement absent jusqu'à fin 2019. Après deux saisons quasiment blanches, le champion du monde, longtemps handicapé par des blessures à répétition, a été préféré à son homonyme Ferland (Real Madrid).La « logique » de Didier Deschamps, attaché au vécu et à l'expérience, mais aussi au temps de jeu, a plaidé en faveur de l'ancien monégasque. Le reste de la liste s'impose à l'évidence au regard des défections de Lloris et Pogba connues de longue date. LIRE AUSSI > Hugo Lloris opéré du coude gaucheAvec Giroud et KantéJonathan Ikoné, assez effacé avec Lille ces temps-ci et victime d'un accident de la route sans gravité ce lundi, disparaît au profit de Nabil Fekir plutôt convaincant avec le Betis Séville. Appelé puis renvoyé en club lors du rassemblement d'octobre en raison d'une blessure à une cuisse pas tout à fait guérie, Kylian Mbappé fait logiquement son come-back.Le Parisien, demeuré muet mercredi contre Bruges, affole les compteurs depuis son retour : il a marqué à presque tous les matches avec le PSG (sept buts). Au milieu de terrain, Ngolo Kanté, rétabli de son problème aux adducteurs mais toujours pas revenu sur la pelouse avec Chelsea, figure parmi les 23 joueurs attendus lundi 11 novembre à Clairefontaine.Olivier Giroud, dont la situation à Chelsea n'a connu ces dernières semaines aucune ...