Équipe de France : «À aucun moment je n'ai pensé à arrêter les Bleus», assure Mandanda

Titulaire en sélection en l'absence d'Hugo Lloris, Steve Mandanda, 34 ans, s'est présenté face aux médias, ce mardi, à 48 heures de la réception de la Moldavie en éliminatoires de l'Euro 2020. À cette occasion, il deviendra avec 31 sélections, le 7e gardien le plus capé de l'histoire des Bleus.Ça change quoi d'arriver à un rassemblement dans la peau d'un titulaire ?STEVE MANDANDA. À titre personnel, ça ne change pas grand-chose. Ça fait des années que je suis là. Sachant qu'Hugo (NDLR : Lloris) est blessé, je suis titulaire pour les prochains matchs. J'essaie d'être performant et au service du collectif.Ressentez-vous davantage de pression ?Non, parce que j'ai beaucoup d'expérience en sélection. J'ai encore moins de pression parce qu'Hugo est numéro 1. Peu importe, les performances que je peux faire, il retrouvera sa place lorsqu'il sera rétabli. Il n'y a aucun débat là-dessusVous êtes l'un des plus anciens du groupe avec un temps de jeu limité. Comment le vivez-vous ?Je suis le plus ancien de ce groupe. C'est sûr qu'entre les convocations et les sélections, il n'y a pas mal d'écart. Je sais que je suis numéro 2. C'est mon rôle. Je n'ai aucun souci avec ça. Je le vis très bien.Vous avez connu une saison passée assez compliquée. Avez-vous songé alors à arrêter les Bleus ?À aucun moment, je n'ai pensé à arrêter. Ça ne m'est jamais passé par l'esprit. C'est un plaisir et un honneur de porter ce maillot, une source de motivation supplémentaire pour être performant. Ce rassemblement reste dans un coin de ma tête à chaque fois.Cet été, vous n'avez jamais vraiment douté de retrouver les Bleus ?On doute toujours. J'avais dans ma tête cet objectif de revenir. Il s'agissait de s'en donner les moyens. Les critiques font partie du jeu, il faut savoir les accepter.Qu'est ce qui fait de Didier Deschamps un sélectionneur à part ?Le coach, je le connais très bien. ...