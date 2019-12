Equilibre familial : «Il faut mieux articuler vie privée et professionnelle»

Sylviane Giampino, psychologue pour enfants et psychanalyste, autrice de « Pour en finir avec le burn-out des familles », paru aux éditions Albin Michel.« Les familles s'épuisent. Après le burn-out familial, professionnel puis maternel, c'est aujourd'hui le burn-out scolaire des adolescents qui inquiète. Les enfants grandissent sous la pression des tensions entre leurs parents, des attentes de l'école, de l'accélération des rythmes de vie.Quand allons-nous enfin nous atteler au problème des articulations entre les sphères personnelles, professionnelles et familiales ? L'indépendance par le travail est autant un besoin qu'un projet commun des hommes et des femmes, au même rang que la famille, quelle que soit la configuration. Or, l'impact d'une mauvaise articulation des impératifs professionnels et familiaux, en particulier des hommes, est considérable.Les lois sur les temps parentaux et professionnels stagnent et les entreprises - sauf les pionnières - n'intègrent pas les questions de parentalité dans leurs axes de responsabilité sociétale ou de qualité de vie au travail. Abandonnés dans la quadrature des triples journées et les besoins des enfants, les pères et les mères croulent sous les conseils pour être « positifs », « bienveillants », « disponibles » et culpabilisent.Si les pères s'impliquent plus dans la relation avec leurs enfants, concrètement leur paternité est sélective. Ils continuent, par un réflexe hérité de normes masculines, à donner la priorité à leur travail. Réflexe explicable lorsque, en contrepartie du mérite et des compétences, l'emploi pouvait garantir sécurité économique de ses proches et estime de soi, mais plus maintenant. Les mères ont investi le travail en continuant d'assurer l'essentiel de l'éducation des enfants, mais le vivent comme une injustice. Elles saturent, leur investissement professionnel en pâtit. De part et d'autre, les frustrations ...