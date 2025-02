Equateur: un colonel de l'Armée de l'air assassiné par balles

Des militaires gardent la camionnette dans laquelle un colonel des forces armées équatoriennes a été abattu à Guayaquil, en Équateur, le 14 février 2025 ( AFP / MARCOS PIN )

Un colonel de l'Armée de l'air équatorienne a été abattu vendredi par des inconnus dans le sud-ouest du pays, a annoncé vendredi la police, nouvel épisode de la lutte que mènent les autorités contre les cartels de trafiquants de drogue.

Les assaillants ont "réussi à l'atteindre à environ 200 mètres avant d'arriver au pénitencier" de Guayaquil, "et ont ouvert le feu" à au moins 20 reprises, a indiqué le chef de la police de la zone, Santiago Tuston.

Selon la presse locale, l'attaque a eu lieu peu après 07H30 locales (12H30 GMT), et les tireurs ont réussi à prendre la fuite.

Le colonel Porfirio Cedeño était commandant du Groupe d'opérations spéciales de l'armée de l'air équatorienne.

Il se rendait à Manta, à 200 km de Guayaquil, pour participer à une cérémonie militaire. Les deux villes aux ports situées sur la côte pacifique de l'Équateur sont parmi les plus touchées par les violences liées au narcotrafic.

Autrefois havre de paix, l'Equateur, situé entre les deux plus grands producteurs de cocaïne au monde, la Colombie et le Pérou, est une zone d'expédition de poudre blanche vers les Etats-Unis, premier consommateur mondial, et l'Europe.

Malgré la "guerre" déclarée par le président Daniel Noboa aux cartels de narcotrafiquants, l'Equateur a enregistré en 2023 un record de 47 homicides pour 100.000 habitants. Un chiffre descendu à 38 en 2024, selon les données officielles.

"Cela montre l'état de guerre dans lequel l'Équateur est plongé", a indiqué la présidence dans un communiqué condamnant l'assassinat.

Un militaire observe les impacts de balles sur la camionnette dans laquelle un colonel des forces armées équatoriennes a été abattu à Guayaquil, Équateur, le 14 février 2025 ( AFP / MARCOS PIN )

"Il est entre nos mains de faire en sorte que cet acte de lâcheté devienne la fin d'une ère de terreur et des misérables qui en sont les protagonistes", a déclaré le ministre de la Défense, Gian Carlo Loffredo, lors d'une cérémonie militaire à Manta à laquelle devait participer le colonel Cedeño.

"Faisons en sorte qu'à cette douloureuse minute de silence d'aujourd'hui, succède un cri de guerre" contre le crime organisé, a-t-il dit.