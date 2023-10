Equateur: Les bureaux de vote ont fermé, duel présidentiel dans l'ombre du narcotrafic

Les Equatoriens ont voté dimanche pour le second tour de la présidentielle entre une avocate socialiste, dauphine de l'ex-président Rafael Correa, et un candidat libéral, un duel au coude-à-coude dans un pays livré à la violence et au narcotrafic.

Ce "face-à-face historique", comme le résumait la presse locale, aboutira soit à l'élection de la première femme à la tête de ce pays d'Amérique du Sud, Luisa Gonzalez, soit à celle du plus jeune président de son histoire moderne, Daniel Noboa, fils d'un richissime homme d'affaire, magnat de la banane.

Le scrutin s'est clos à 17H00 locales (22H00 GMT) et déroulé sans incident majeur, selon la présidente du conseil électoral (CNE), Diana Atamaint, qui a célébré "une fête démocratique".

Le taux de participation est de 82,33%, a-t-elle déjà annoncé, un "chiffre dans les taux de participation historiques des dernières élections".

Des irrégularités ont été détectées et solutionnées à temps dans la province de Sucumbios (nord-est, frontalière de la Colombie), une personne ayant été arrêtée en flagrant délit de remplir 14 bulletins, selon la mission électorale de l'Organisation des Etats américains (OEA), qui, hormis cet incident mineur, a fait état d'une "forte participation" et d'une élection "calme".

Les premiers résultats seront publiés à partir de 18H30 locales (23H30 GMT)et le vainqueur sera connu le soir-même, selon la CNE.

Luisa Gonzalez, 45 ans, était arrivée le 20 août en tête du premier tour avec 34% des voix. Le benjamin de l'élection, Daniel Noboa, 35 ans, dont le père -déjà opposant au corréisme- a lui-même été cinq fois candidat malheureux à une présidentielle, avait créé la surprise en prenant la deuxième place (23%).

An Indigenous woman casts her vote at a polling station in the Unidad Educativa Fausto Molina in Tarqui, in the outskirts of Cuenca, Ecuador, on October 15, 2023, during the presidential runoff election. Ecuadorians started voting for a new president Sunday in the midst of a drug war and a rash of political assassinations that cut short the bid of a popular candidate. ( AFP / Fernando Machado )