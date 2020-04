Équateur : la mystérieuse disparition d'une cascade de 150 mètres

La plus haute cascade d'Équateur, fierté du pays, a disparu après qu'un gouffre a détourné sa source d'eau, comme le relatent nos confrères de The independent. Au-delà de ce désastre pour l'environnement, cette disparition n'est pas sans conséquence économique pour Qito, puisque la cascade de San Rafael, haute de 150 mètres sur la rivière Coca, attirait des dizaines de milliers de personnes par an. Les médias locaux ont révélé à l'automne 2020 la présence d'un gouffre dans le lit de la rivière, détournant la rivière en trois sections distinctes. Depuis, le cours d'eau semble avoir pratiquement disparu. Le ministère de l'Environnement a lancé une enquête sur ce qui a pu mener à cette catastrophe. Depuis, tous les yeux se tournent vers la plus grande centrale hydraulique du pays, érigée il y a peu de temps.

« Une cascade qui existe depuis des milliers d'années ne s'effondre pas, comme par hasard, quelques années après l'ouverture d'un projet hydroélectrique », a lancé Emilio Cobo, coordinateur du programme pour l'eau en Amérique du Sud à l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et de poursuivre : « ce sont des processus qui sont largement documentés dans les revues scientifiques et il y a suffisamment de preuves qu'un barrage peut provoquer des effets de ce type sur une rivière. »

« Cascada San Rafael fait maintenant partie de l'histoire »

La cascade d'eau a cessé de couler

... Lire la suite sur LePoint.fr