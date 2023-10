Equateur: duel présidentiel dans l'ombre du narcotrafic

Les Equatoriens votent dimanche pour le second tour de la présidentielle entre une avocate socialiste, dauphine de l'ex-président Rafael Correa, et un candidat libéral, duel au coude-à-coude dans un pays livré à la violence et au narcotrafic.

Ce "face-à-face historique", comme le résumait dimanche le quotidien Primicias, aboutira soit à l'élection de la première femme à la tête de ce pays d'Amérique du Sud, Luisa Gonzalez, soit à celle du plus jeune président de son histoire moderne, Daniel Noboa, fils d'un richissime homme d'affaire, magnat de la banane.

A la mi-journée, le taux de participation était de 43,72%, selon la présidente du conseil électoral (CNE), Diana Atamaint.

Après avoir dans un premier temps fait état d'une "normalité absolue", elle a annoncé l'ouverture d'une enquête "immédiate" sur une "vidéo circulant sur les réseaux sociaux dans laquelle on peut observer le marquage de bulletins de vote en faveur" du candidat Noboa.

Peu auparavant, l'ex-président Correa (2007-2017) et mentor de la candidate Gonzalez, en exil après depuis sa condamnation pour corruption par la justice équatorienne, a posté sur le réseau X des images d'une personne remplissant des bulletins de vote en faveur de M. Noboa.

An Indigenous woman casts her vote at a polling station in the Unidad Educativa Fausto Molina in Tarqui, in the outskirts of Cuenca, Ecuador, on October 15, 2023, during the presidential runoff election. Ecuadorians started voting for a new president Sunday in the midst of a drug war and a rash of political assassinations that cut short the bid of a popular candidate. ( AFP / Fernando Machado )