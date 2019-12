Equateur : découverte d'une nouvelle espèce de dinosaure «nain»

Herbivore, de « petite taille » (six mètres de long quand même) et apparu juste avant la météorite fatale qui a décimé ses congénères : l'étude des premiers fossiles de dinosaure découverts en Equateur lève le voile sur le Yamanasaurus lojaensis, une nouvelle espèce.Le squelette désarticulé et incomplet mis au jour par une équipe argentino-équatorienne montre que le spécimen « semblait avoir une cuirasse protectrice », a décrit le scientifique équatorien Galo Guaman.L'animal était également « herbivore » et « a dû s'adapter au type de végétation peu élevée - pas plus de trois mètres - qui poussait dans la région, laquelle aurait déterminé sa taille », a détaillé Galo Guaman, responsable de l'équipe de l'Université technique particulière de Loja (UTPL), qui a supervisé les recherches et annoncé cette découverte vendredi. #OrgulloUTPLEnhorabuena Jhon Soto, José Tamay y Galo Guamán #UTPLAlumni y Docentes de Geología y Minas #UTPL, y al equipo de investigadores argentinos; por los resultados de la investigación de fósiles en la reserva del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural-Yamana, #Loja https://t.co/Llkcmk3mT6-- UTPL Alumni (@UTPLAlumni) December 7, 2019 Le nom de ce dinosaure, jamais décrit auparavant selon l'université, a été choisi en référence à deux localités : Yamana, où ont été trouvés les ossements, dans le sud de l'Equateur, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière péruvienne, et Loja, où cette découverte a été présentée.Un dinosaure de « petite taille »Le Yamanasaurus lojaensis découvert était « de petite taille, d'une longueur de six mètres et d'environ deux mètres de haut » même si « avec son long cou, il pouvait atteindre les trois mètres », a décrit le spécialiste. Il appartenait pourtant au groupe des titanosaures, ainsi appelés en raison de leur taille imposante.Vendredi, l'UTPL a revendiqué la découverte « du premier ...