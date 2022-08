Equateur: cinq morts dans un attentat attribué au crime organisé

Des membres de la police équatorienne inspectent les lieux d'un attentat à Guayaquil, en Equateur, le 14 août 2022 ( AFP / Marcos PIN )

Cinq personnes sont mortes et 17 ont été blessées dimanche à Guayaquil en Equateur dans une explosion attribuée au crime organisé qui a poussé le président Guillermo Lasso à déclarer l'état d'urgence dans cette ville côtière.

"J'ai déclaré l'état d'urgence dans la ville de Guayaquil en raison des événements criminels de ces dernières heures. Toutes les forces publiques seront disponibles pour rétablir le contrôle de la ville", a déclaré le président sur Twitter.

M. Lasso, qui a pris ses fonctions il y a un an, a affirmé que son gouvernement ne "permettrait pas au crime organisé d'essayer de diriger le pays".

L'état d'urgence sera en vigueur à partir de dimanche dans ce port de 2,8 millions d'habitants situé dans le sud-ouest du pays et durera 30 jours, a précisé Diego Ordóñez, le secrétaire national à la sécurité publique et à la sûreté de l'État, lors d'une conférence de presse.

L'explosion qui s'est produite tôt dimanche matin dans le quartier populaire de Cristo del Consuelo a fait cinq morts, qui ont été identifiés et n'ont pas de casier judiciaire, a déclaré le ministre de l'Intérieur Patricio Carrillo lors d'une conférence de presse.

Il a ajouté que 17 personnes ont été blessées dans l'explosion, dont certaines avaient un casier judiciaire. "Beaucoup d'entre elles, sinon la plupart, gardent le silence et ne veulent pas contribuer à l'enquête", a-t-il déclaré.

Plus tôt, les autorités avaient fait état de 20 personnes blessées.

Peu avant l'explosion, deux inconnus à moto étaient arrivés sur les lieux et avaient déposé près d'un restaurant "un sac" contenant selon toute vraissemblance "un puissant engin explosif", a expliqué le général Zarate, faisant état des premiers éléments de l'enquête.

- 10.000 dollars de récompense -

L'explosion a également provoqué la destruction de huit maisons, entièrement éventrées par le souffle de l'explosion, deux voitures et une moto, selon le SNGR.

Carte de l'Equateur localisant la ville de Guayaquil, où un attentat s'est produit le 14 août ( AFP / )

"Soit nous sommes capables de nous unir pour affronter (le crime organisé), soit le prix à payer sera encore plus élevé pour la société", a prévenu M. Carrillo, annonçant une récompense de 10.000 dollars (9.750 euros) pour toute personne qui livrerait des informations sur cet attentat.

Voisin autrefois pacifié de la Colombie et du Pérou, les deux plus grands producteurs mondiaux de cocaïne, l'Equateur est aujourd'hui un centre d'expédition de poudre blanche vers l'Europe et les Etats-Unis et un lieu de dispute de territoires entre multiples gangs, selon les autorités et analystes.

Les cartels mexicains, soucieux de gérer l'ensemble de l'activité commerciale, de la production à l'expédition, ont trouvé en Equateur une économie dollarisée où ils peuvent blanchir leurs revenus illicites et des autorités peu préparées à faire face aux gangs et rapidement débordées par l'économie de la corruption.

Des membres de la police équatorienne inspectent les lieux d'un attentat à Guayaquil (sud-ouest) le 14 août 2022 ( AFP / Marcos PIN )

Le pays, qui pendant des années n'était qu'un lieu de transit, est devenu un "sanctuaire pour le crime organisé", a récemment déclaré à l'AFP Mario Pazmiño, ancien chef des renseignements militaires.

Selon un récent rapport de l'Office des Nations unies contre les drogues et le crime (ONUDC), l'Equateur, qui compte 18 millions d'habitants, est le troisième pays au monde où ont été réalisées en 2020 les plus importantes saisies de cocaïne, après la Colombie et les Etats-Unis, soit 6,5% des 1.424 tonnes saisies dans le monde.

Entre 2021 et aujourd'hui, plus de 300 tonnes de cocaïne ont été confisquées, a déclaré le ministre de l'Intérieur Patricio Carrillo. Mais les saisies, qui ont atteint en 2021 un record annuel de 210 tonnes, représentent moins de 30% de ce qui circule réellement dans les ports et aéroports.

Ce juteux trafic entraîne de nombreuses convoitises et de violents règlements de comptes que les autorités peinent à contrôler.

Le taux d'homicide est passé de 6 à 14 pour 100.000 habitants entre 2018 et aujourd'hui, selon les statistiques du ministère de l'Intérieur.

Les affrontements entre gangs se sont aussi étendus aux prisons et ils ont fait plus de 350 morts parmi les détenus depuis février 2021.