EPR2 à Gravelines : EDF doit prouver les performances de son système de renforcement du sol (autorité nucléaire)

La centrale nucléaire de Gravelines, près de Dunkerque (Nord), le 22 septembre 2026. ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

EDF va devoir mieux démontrer les performances de sa nouvelle solution pour renforcer le sol du site destiné à accueillir les deux futurs réacteurs nucléaires EPR2 à Gravelines (Nord), au bord de la mer, selon des documents de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR).

L'ASNR "n'a pas identifié d'obstacle a priori à la poursuite de la définition de cette nouvelle solution, mais considère que la démonstration de ses performances reste à apporter par des études détaillées", indique-t-elle dans une note d'information rendue publique vendredi.

EDF a présenté en mars 2026, une solution simplifiée de renforcement du sol de ce site qui se caractérise par un sol meuble sur une forte épaisseur. L'électricien propose de remplacer la première couche du sol sous le bloc usine par des remblais et d'installer des colonnes de béton sous ces remblais.

Cette solution simplifiée "reste toutefois inédite du fait de son ampleur et de ses exigences particulières. Parmi les exigences à considérer, outre celles liées aux tassements sous poids propre, celles liées au risque sismique nécessitent des analyses complexes pour établir la justification de la solution de renforcement retenue", écrit l'ASNR dans son avis.

L'autorité nucléaire demande à EDF la démonstration du respect des exigences de performances "dans un dossier d’études détaillées justifiant la conception de la solution de renforcement dans toutes les configurations et situations envisagées".

"Les compléments attendus sont conséquents, les études actuelles n'étant que préliminaires", écrit l'ASNR dans un courrier à l'électricien.

L'autorité lui demande de "poursuivre ses études de conception détaillées de la solution de renforcement du sol" puis de lui transmettre "dans un calendrier qui permette à cette dernière de mener à bien son instruction avant l'enclenchement des étapes de construction qui rendraient difficile une modification de cette solution".

Elle souhaite l'envoi avant fin janvier 2027 d'un "programme consolidé des études de conception" et un "calendrier détaillé" de transmission des documents.

EDF "a pris acte de l'avis de l'ASNR" et "va poursuivre les travaux engagés sur les différents points identifiés afin de compléter les démonstrations attendues et de transmettre à l'ASNR les éléments nécessaires à la poursuite de l'instruction du dossier", dans une réaction à l'AFP.

"La solution technique proposée s'appuie sur le retour d'expérience relatif à la centrale nucléaire de Gravelines et sur plusieurs années d'études géotechniques", ajoute l'électricien qui estime que "son programme d'essais et de modélisations a permis de dimensionner une solution technique adaptée aux caractéristiques du site et aux exigences de sûreté".

De son côté, Greenpeace France estime que "cet avis de l'ASNR démontre une inquiétante difficulté à laquelle fait face EDF : essayer d'adapter le sol d'un site de construction dont le choix n'a manifestement pas fait l'objet d'études préalables de faisabilité, ni pour le sol, ni pour d'autres critères, mais parce qu'il se situe aux alentours immédiats d'un site déjà nucléarisé, afin d'éviter toute opposition des riverains au projet".

L'ONG appelle "à stopper ce projet de construction de réacteurs nucléaires au vu des risques et des difficultés" du site de Gravelines.

Emmanuel Macron a acté en 2022 la relance d'un programme nucléaire, qui prévoit la construction de 3 paires de réacteurs, d'abord à Penly (Seine-Maritime), puis à Gravelines (Nord) et au Bugey (Ain), avec une mise en service à Penly à l'horizon 2038 pour le premier.