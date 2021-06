EPR de Taishan : Barbara Pompili appelle à ne "pas réagir à chaud" pour la France

Après les problèmes rencontrés par un des réacteurs de Taishan en Chine, s'est voulu rassurante et a appelé à ne pas remettre en cause la politique énergétique de la France.

La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili le 9 juin 2021 à l'Elysée. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Faut-il s'inquiéter d'un nouvel accident nucléaire ? La chaîne américaine CNN a rapporté lundi une possible "fuite" dans la centrale de Taishan , inaugurée il y a deux ans dans le sud de la Chine. EDF, qui est actionnaire à 30% de la centrale chinoise aux côtés du groupe national CGN, a fait état de la présence de "gaz rares" dans le circuit primaire du premier réacteur, après la dégradation de la gaine de quelques "crayons" contenant les pastilles d'uranium. Mais a assuré lundi que les "rejets atmosphériques" était "dans le respect des limites réglementaires définies par l'autorité de sûreté chinoise".

"Nous avons reçu par EDF des informations sur ce qui se passe dans le réacteur de Taichan. Tout ça est géré par les autorités chinoises, mais ce que nous avons comme information, c'est qu'il y a effectivement une fuite de gaz dans le circuit primaire du réacteur numéro 1, qui reste sous les seuils de sûreté ", a expliqué la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili mardi 15 juin sur France Inter.

Des seuils modifiés trois fois supérieurs à ceux de la France, lui ont néanmoins opposé les journalistes. "La décision d'augmenter des seuils relève des autorités de sûreté chinoise, ils ont pris cette décision. Ce que je peux vous dire, c'est qu'après Fukushima et Tchernobyl, on a des règles de sécurité qui ont été fortement augmentées partout dans le monde, et qu'aucun pays ne joue avec la sûreté des installations nucléaires" , a-t-elle insisté. La radioactivité n'est pas "anormale" autour de la centrale nucléaire , a assuré Pékin peu après.

"Il ne faut pas qu'on ait une réflexion sur notre politique énergétique en partant d'un fait, en réaction à un fait qui se passe", a ajouté l'écologiste. "Sachant que selon les informations que nous avons, ce qui est en train de se passer est déjà arrivé dans d'autres réacteurs, y compris des réacteurs français. Donc hâtons-nous de réfléchir : réfléchissons concrètement, sérieusement, toutes les énergies ont des avantages et des inconvénients , regardons-les mais ne réagissons pas à chaud", a plaidé la ministre, opposante de longue date au nucléaire.

La France joue la prudence et veut attendre le démarrage de Flamanville, attendu au mieux pour la fin 2022 après de nombreux retards, pour se prononcer. La décision de construire ou non six EPR supplémentaires incombera donc au prochain quinquennat.

Les deux réacteurs de Taishan, situés à environ 120km à l'ouest de Hong Kong, sont pour l'instant les seuls EPR à être entrés en service dans le monde. Cette technologie, conçue pour offrir une puissance et une sûreté améliorées, est présentée comme le fleuron de la filière nucléaire française et une vitrine pour EDF. Mais elle a subi de nombreuses déconvenues, en France, à Flamanville, dans la Manche, et en Finlande, où deux réacteurs en construction ont accumulé les retards et les dépassements budgétaires.