Episode de chaleur: records pour un mois de mai, vigilance jaune étendue lundi

Un thermomètre indique 35°C à Montreuil, le 14 août 2025 ( AFP / Martin LELIEVRE )

La France traverse une vague de chaleur inédite par sa precocité, qui s'est traduite dimanche par de nombreux records de températures pour un mois de mai et devrait encore s'intensifier lundi, conduisant Météo-France à placer 13 départements de l'Ouest du pays en vigilance jaune canicule.

Cet "épisode de chaleur précoce et remarquable", selon la description de l'organisme public, s'explique par la présence sur la France d'un "dôme de chaleur", une zone de haute pression qui bloque l'air chaud en provenance d'Afrique du Nord.

Dès dimanche midi, le Finistère était placé en vigilance jaune canicule, le premier niveau d'alerte de ce dispositif, normalement activé seulement à partir du 1er juin.

"Il s'agit de la première vigilance jaune canicule activée en mai depuis la création du dispositif" en 2004, avait indiqué une porte-parole samedi à l'AFP.

Lundi, la vigilance jaune concernera treize départements: le Finistère, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, Le Maine-et-Loire, la Sarthe, la Loire-Atlantique, la Vendée, la Charente, les Deux-Sèvres, la Vienne, le Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire.

La vigilance canicule mêle données météorologiques et analyse du risque sanitaire pour la zone concernée: pour un même niveau de température, elle sera plus facilement activée dans une zone peu habituée aux fortes chaleurs, comme la Bretagne.

Les températures ont dépassé les 30°C dimanche dans de nombreuses régions, comme à Bordeaux où des milliers de supporteurs de l'Union Bordeaux-Bègles ont fêté sous un soleil de plomb la victoire de leur équipe de rugby en Champions Cup.

Une telle chaleur, "ce n'est pas forcément normal à cette période mais maintenant, malheureusement, je pense que ça va être la norme en France", estime auprès de l'AFPTV Chloé Voisin, 22 ans, qui visite Bordeaux.

Selon les données provisoires de Météo-France, des records pour un mois de mai ont été battus dimanche dans au moins dix stations, dont Bergerac (33,8°C), Noirmoutier (31,8°C, dépassant un record de mai 1995), et Brest (29,8°C, battant un record qui remontait à mai 2017).

Des coups de chaleur ont perturbé des manifestations sportives. Une dizaine de personnes engagées dans des épreuves de course à pied à Maisons-Alfort, au sud est de la capitale, ont été hospitalisées en "urgence absolue", ont indiqué les pompiers.

Six malaises légers ont également été recensés. La course a été immédiatement interrompue par la commune.

- Courses annulées -

Dans les Alpes-Maritimes, les pompiers ont dû intervenir à cause de "nombreux malaises" sur une course à pied de 10 kilomètres organisée en début de matinée à Menton, où le thermomètre est monté jusqu'à 31°C. Trois victimes en état grave ont été hospitalisées, et 11 autres "en état léger" recensées.

"À l'arrivée des coureurs, un certain nombre de participants ont présenté des signes d'hyperthermie", ont indiqué les organisateurs de la Menton SunRace sur Instagram.

Une deuxième course et une marche de 5 km ont été annulées par précaution à Menton, ville frontalière de l'Italie.

Cité par le quotidien Nice-Matin, Jean-Michel Fauritte, président du club Menton Marathon Athlétisme, évoque un "phénomène d'acclimatation du corps". "En mai, on souffre plus de la chaleur qu'en août", affirme-t-il.

Lundi, des températures "allant jusqu’à 35°C sont attendues sur l'ouest du pays à l'intérieur des terres, voire ponctuellement 36°C", a souligné dans un communiqué la préfecture du Morbihan.

Sur l'ensemble de la France métropolitaine, "les maximales restent très élevées pour la saison, la chaleur s'étend encore plus au nord, avec quasiment partout plus de 30°C, excepté au bord de la Manche et sur les plages de Méditerranée", prévoit Météo-France.

Selon l'organisme météorologique, cet épisode de chaleur précoce est "durable", et pourrait persister au moins jusqu'au début de la semaine prochaine.

Les climatologues ont montré que les canicules à répétition sont un marqueur sans équivoque du changement climatique, causé principalement par la combustion des énergies fossiles. Ces vagues de chaleur sont appelées à se multiplier, s'allonger et s'intensifier.

"L’extension de la saison des vagues de chaleur est caractéristique des effets du changement climatique", explique Robert Vautard, chercheur du CNRS au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. "Il faudra s’attendre plus tard à de telles vagues de chaleur en avril ou octobre", ajoute-t-il auprès de l'AFP.