Épinal tombe sur Saint-Etienne, Belfort hérite de Rennes par Victor Gatinel (iDalgo) Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France a rendu son verdict. Pensionnaire de National 2, Belfort recevra le tenant du titre, le Stade Rennais, avec l'ambition de rééditer son exploit du tour précédent face à Montpellier (0-0, 5-4 après TAB). Épinal, club évoluant également en National 2, va défier l'AS Saint-Etienne. Tombeurs du LOSC hier, les Vosgiens offriront donc une nouvelle joute face à un membre de l'élite aux supporters du Stade de la Colombière. Les autres confrontations ont réservé des duels entre formations de Ligue 1. Dijon accueillera le Paris Saint-Germain alors que Marseille jouera à l'extérieur. Les Phocéens auront soit un court déplacement à Nice ou à Lyon. Les Aiglons et les Gones se disputent le dernier ticket pour les quarts de finale.

