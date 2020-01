So Foot • 29/01/2020 à 20:45

Épinal élimine Lille et file en quart de finale

Épinal en a rêvé, Épinal l'a fait. Les Spinaliens ont parfaitement muselé des Dogues toujours aussi inoffensifs à l'extérieur, avant de s'échapper sur un doublé de Jean-Philippe Krasso. Et voilà Epinal en quart de finale, à partager le statut de Petit Poucet avec Belfort. La revanche des Vosges.

SAS Epinal (N2) 2-1 Lille OSC

Les cinq hommes à surveiller du côté d'Épinal

Doublé de Krasso

Vingt-quatre heures après Belfort, un autre club de National 2 a validé son ticket pour les quarts de finale. Actuel 7du groupe A de National 2 (dans lequel Belfort est 9), Épinal a brillé de mille feux, ce mercredi, pour faire vivre un enfer à Lille. Les Dogues, qui ont mené dès la 8e minute, ont quitté les Vosges la tête basse et les fesses rouges.Ne nous y trompons pas : si Lille a viré en tête à la pause, c'est bien contre le cours du jeu. Car pendant 45 minutes, le Stade athlétique spinalien a mis à mal son invité. La première chaleur ? Sur un centre de Leonard que Maignan enlève des pieds de Biron dès la 5minute. Le premier montant ? Sur une frappe de Makengo, qui tape le poteau puis Maignan avant d'être dégagée. En somme, il n'y à guère que le premier but qui soit lillois. Bamba lance Rémy, Rémy ouvre son pied, Idir est battu. Mais le reste du temps, ce sont bien les Dogues, toujours aussi faibles loin de leur territoire, qui se font dresser. Et encore, ce n'est que le début. Parce qu'en deuxième période, il y aura de quoi appeler la SPA pour maltraitance animale de la part des joueurs d'Épinal. Avec, dans le rôle de la main qui tient le bâton, le cruel tout autant que délicieux Jean-Philippe Krasso.Les Lillois ont beau prendre leur temps pour revenir sur le terrain, ça ne va pas du tout refroidir les envies spinaliennes. Il faut moins de dix minutes à Krasso pour poser, déjà, la cerise sur une prestation enthousiasmante. Contrôle orienté, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com