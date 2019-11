Epargne solidaire : les Français de plus en plus investis

Favorisés par les pouvoirs publics, l'épargne et l'investissement à vocation sociale ou environnementale sont en nette progression.

Avec un nouveau record d'attribution du label Finansol à dix-neuf nouveaux produits en 2018, le nombre de placements solidaires n'a jamais été aussi élevé.

Vingt-quatre ans après la création de l'association pour la finance solidaire Finansol, sa certification concerne près de 13 milliards d'euros d'épargne, répartis entre 161 placements solidaires, c'est-à-dire contribuant à « financer l'accès à l'emploi et au logement pour des personnes en difficulté, des activités écologiques ou l'entrepreneuriat dans les pays en développement », soit avec un mécanisme de partage des gains, sous forme de dons donnant droit à un avantage fiscal, soit en investissant directement dans des sociétés ayant l'agrément Entreprise solidaire d'utilité sociale (ESUS).

Ce succès est le fruit d'une patiente promotion de la finance solidaire, soutenue par les pouvoirs publics depuis plus de vingt ans. Un premier fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) à vocation solidaire avait été créé dès 1994 par la Caisse des dépôts, et, en 2001, la loi Fabius sur l'épargne salariale crée un cadre légal pour ces fonds dits « 90-10 » : 5 % à 10 % de leur actif doivent être investis dans des titres émis par des entreprises solidaires à forte utilité sociale et environnementale.

Avec la création, en 2003, du Perco, un plan d'épargne retraite collectif en épargne salariale, la loi Fillon crée aussi l'obligation d'y proposer un FCPE solidaire aux salariés concernés. Puis, en 2008, la loi de modernisation de l'économie du président Sarkozy oblige les entreprises et les sociétés de gestion à proposer un fonds solidaire au sein de tous les plans d'épargne d'entreprise (PEE), donnant un sérieux coup d'accélérateur à la finance solidaire. Enfin, la loi Hamon de 2014 consolide ces dispositifs en créant le statut ESUS, élargissant considérablement les possibilités de financement de nouveaux acteurs de l'économie sociale et solidaire.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr