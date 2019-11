Épargne : le taux du Livret A risque de tomber à 0,50% en 2020 !

Le taux du Livret A changera le 1er février prochain. (© DR)

Le 1er février 2020, le rendement du Livret A pourrait passer de 0,75 à 0,5% en raison de l'application d'une nouvelle règle de calcul. Un taux nettement inférieur à l'inflation. C'est l'occasion d'optimiser vos placements de trésorerie.

Le Livret A et son petit frère le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) pourraient voir leur taux baisser le 1er février prochain à 0,50%, contre 0,75% aujourd'hui par application de la nouvelle formule de calcul concoctée par Bruno Le Maire.

Il égalerait alors le taux du compte épargne logement (CEL) à 0,5% depuis le 1er août 2015.

L'objectif de l'exécutif est d'alléger le coût des ressources transférées du Livret A vers les organismes de logements sociaux par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Mieux dit, le but est aussi d'inciter l'épargnant à investir dans l'économie réelle.

L'assurance vie ou la Bourse

Vous ferez contre mauvaise fortune bon cœur car les livrets bancaires ordinaires ont un rendement quasi nul et les Sicav monétaires font perdre de l'argent à leurs détenteurs. Cela dit, transférer ses liquidités sur son Livret A vaut toujours mieux que de laisser gonfler son compte courant.

D'autant que Livret A et LDDS bénéficient, avec le Livret d'épargne populaire (LEP), d'une garantie d'État cumulable avec celle des dépôts ordinaires. Dans le contexte actuel, notre conseil est de réduire les liquidités à trois ou six mois de ressources et de placer le surplus.

Pour un horizon de deux ans, privilégiez les fonds euros d'assurance vie et, ce, tant que les assureurs arriveront à