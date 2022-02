Epargne : le point sur les placements préférés des Français

Les placements défensifs dominent toujours dans la stratégie d'épargne des Français, qui privilégient sécurité et liquidité.

La sécurité demeure la priorité dans la stratégie d'épargne des Français (illustration) ( AFP / FRED TANNEAU )

La cote des assurances-vie est en baisse, mais il s’agit toujours des meilleurs produits d’épargne aux yeux des Français, avec les livrets, rapporte le Cercle des épargnants dans son baromètre 2022 "Les Français, l'Epargne et la Retraite", publié lundi 7 février.

Selon cette enquête, l'intérêt croissant des Français pour l'actualité des produits financiers n’a pas changé la tendance "sécuritaire" des stratégies d’épargne dans la population. Les Français continuent ainsi de préférer les investissements peu risqués (50%) à ceux très risqués mais qui rapportent davantage (26%) et les investissement très liquides (48%) aux investissements plus compliqués à débloquer mais plus rémunérateurs (28%), indique le Cercle des épargnants, dans un communiqué résumant l'étude menée par Ipsos.

L'assurance vie toujours en tête, mais...

Quant aux objectifs poursuivis, la constitution d’une épargne de précaution reste la principale motivation pour détenir un produit d’épargne (54%), loin devant la préparation de la retraite ou bien l’assurance contre le risque de dépendance.

Du côté des placements les plus répandus, l’assurance-vie conserve sa place de produit d’épargne préférés des Français (31%), mais sa côte diminue (-3 points). Elle est désormais sensiblement équivalente à celle des livrets réglementés (30%), tandis que les PEL-CEL arrivent en 3ème position (22%).

L’assurance vie est également en tête des produits d’épargne préférés des Français pour la retraite (25%), cette fois avec le PER (24%).Toutefois, leurs scores sont en recul, tandis que celui du livret A est en hausse (18%, +6 points). Au total, presque 8 Français sur 10 possèdent aujourd’hui un Livret A (79%), 42% une assurance-vie et 12% un PER.

Fin novembre 2021, les encours des contrats d’assurance vie atteignaient 1.861 milliards d’euros, soit une hausse de 3,9% sur un an, selon l'association professionnelle du secteur, France Assureurs (ex Fédération française de l'Assurance), faisant de ce placement le préféré des Français.