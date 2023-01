Épargne : le LEP peut vous rapporter gros en 2023, voici les conditions pour en ouvrir un

Le taux du Livret d'épargne populaire va passer de 4,60 % à 6,10 % en 2023. Illustration. (Pixabay / Nattanan23)

En réponse à l'envolée de l'inflation, le taux du Livret d'épargne populaire (LEP) va fortement augmenter mercredi 1er février 2023. Il va passer de 4,60 % à 6,10 %. Mais pour pouvoir en ouvrir un, plusieurs conditions doivent être respectées.

Pour répondre à l'inflation qui a atteint 5,9 % fin décembre 2022, le taux du Livret d'épargne populaire (LEP) va passer de 4,60 % à 6,10 % mercredi 1er février 2023. Il s'agira de sa troisième hausse depuis un an. Son taux avait déjà été relevé à 2,20 % en février 2022, puis à 4,60 % en août 2022, rapporte Le Particulier .

Quels plafonds de ressources ?

Ce nouveau taux représente plus du double du rendement du livret A. Mais contrairement à ce dernier, ouvrir un LEP ne peut se faire que sous certaines conditions de revenus. Pour l'année 2023, ce sont les revenus de 2021 figurant sur l'avis d'imposition de 2022 qui sont pris en compte, expliquent nos confrères.

Ainsi, pour une part, le revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser 21 393 euros. Pour 1,5 part, le plafond atteint 27 106 euros. Il est de 32 818 euros pour deux parts et atteint 38 530 euros pour 2,5 parts. Pour un quart de part supplémentaire, il faut ajouter 2 856 euros au plafond et 5 712 euros pour une demi-part. Attention, les résidents des DOM-TOM sont soumis à d'autres plafonds.

7 700 euros maximum

Lorsque le revenu fiscal de référence dépasse ces plafonds au cours d'une année, il est possible de conserver le livret. Mais il faut pour cela que le revenu fiscal de référence de l'année suivante repasse en dessous. À noter également : on ne peut ouvrir qu'un seul LEP. Mais il peut donc y avoir deux LEP dans un foyer fiscal, soit un livret pour chaque époux/se ou partenaire de Pacs.

Le minimum de dépôt est fixé à 30 euros et le maximum à 7 700 euros. Ce plafond ne doit pas être dépassé, mais « les intérêts versés par la banque ne sont pas pris en compte pour vérifier le dépassement du plafond », peut-on lire sur le site Service Public . En outre, il est possible de retirer de l'argent à tout moment. C'est une épargne qui ne fait courir aucun risque de perte de capital et il n'y a aucun impôt à payer sur les intérêts.