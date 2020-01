Enzo Loiodice : "La solution, c'est que je parte"

Depuis un peu plus d'un an, Enzo Loiodice (19 ans) ne joue guère. Lancé en Ligue 1 à 17 ans par Olivier Dall'Oglio, le milieu de terrain du DFCO a manifesté sa volonté de quitter son club formateur lors du mercato hivernal. Mais avant de boucler sa valise, probablement en prêt, le milieu de terrain a certaines choses à dire.

L'essentiel pour moi, c'est de jouer. Si je reste à Dijon jusqu'à la fin de la saison, je sais que ce ne sera pas beaucoup le cas.

Quand Lille demande l'insonorisation du vestiaire dijonnais

Je ne suis pas quelqu'un

Oui. J'ai besoin de jouer, de prouver mes qualités. J'ai un temps de jeu très limité au DFCO depuis un an même si, cette saison, j'ai un peu plus eu l'occasion de l'exprimer. Les deux parties sont d'accord pour que je parte, probablement en prêt.J'ai des sollicitations en France, mais aussi à l'étranger. Et j'avoue que je suis assez tenté par une expérience hors de France, pour relever des défis : connaître une nouvelle culture, une nouvelle façon de travailler. Je me sens prêt. Je sais que si je pars à l'étranger, je vais arriver dans un vestiaire déjà constitué et que ça ne sera pas simple mais ce type de défi ne me fait absolument pas peur. Moi, je veux retrouver le plaisir de jouer.C'est vrai, et cela fait partie de ma réflexion. L'essentiel pour moi, c'est de jouer. Si je reste à Dijon jusqu'à la fin de la saison, je sais que ce ne sera pas beaucoup le cas. Des choix sont faits par le coach Stéphane Jobard, il faut les respecter. Ce n'est pas en jouant aussi peu que je vais progresser, m'épanouir.