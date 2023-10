Enzo Le Fée : « Parfois, le soir dans ma chambre, je lâchais des larmes »

Une histoire pas comme les autres.

Enzo Le Fée n’a pas quitté la Bretagne cet été, passant de Lorient au Stade rennais. Il n’a pas non plus perdu sa facilité à raconter son enfance singulière, marquée par les passages en prison de son père. « Tous mes potes de foot et d’enfance avaient leurs deux parents. Ma mère bossait pour moi, elle faisait le maximum pour que je sois heureux et cette situation de famille a toujours été banale pour moi , rembobine le milieu de poche. J’en parlais avec facilité dès tout petit, ça pouvait choquer les parents de mes copains. Mon père m’a toujours manqué, mais je ne me suis jamais plaint. Ça allait changer quoi ? Mon père n’allait pas sortir de prison, ma mère n’allait pas s’arrêter de pleurer le soir. J’ai dû être l’homme de la maison très tôt, je ne devais pas montrer de faiblesse. Parfois, le soir dans ma chambre, je réfléchissais et je lâchais des larmes, avant de redevenir cette personne forte le lendemain. Ce n’était pas un rôle, je crois que je suis né comme ça. » …

