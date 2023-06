information fournie par So Foot • 06/06/2023 à 02:15

Enzo Le Fée a choisi son futur club

La Bretagne, ça le gagne.

Comme annoncé par Le Parisien ce lundi soir, Enzo Le Fée a choisi de donner sa priorité au Stade rennais, dont il a rencontré les dirigeants dans la journée, une information que So Foot peut confirmer. Le milieu de terrain des Bleuets va cependant devoir espérer que le club trouve un accord avec Lorient pour enfiler la tunique rouge et noire la saison prochaine. Le FCL ne compte pas brader son joueur, en fin de contrat en juin 2024. Aujourd’hui, Loïc Féry attendrait 25 millions d’euros pour laisser partir le pur produit de la formation lorientaise. En attendant d’être définitivement fixé sur son avenir, Le Fée doit rejoindre l’équipe de France Espoirs cette semaine pour la préparation à l’Euro qui se tiendra du 21 juin au 8 juillet, en Roumanie et en Géorgie.…

CG pour SOFOOT.com