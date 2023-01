Enzo Fernández proche de Chelsea : l'histoire de désamour avec Benfica

Révélation d'une Coupe du monde où il a largement participé au sacre argentin, Enzo Fernández l'avait pourtant commencée dans l'ombre, en tant que remplaçant. Cette ascension reste néanmoins semblable à celle qu'il a connue ces derniers mois en club : fulgurante au risque de perdre ses soutiens. Convoité par Chelsea, le désormais ex-chouchou de Benfica voit ses relations avec les Lisboètes se rafraîchir.

Buenos Aires ou Lisbonne, même créneau pour Enzo

Enzo Fernández. C'est un nom à côté duquel il est difficile de passer depuis quelques semaines. À 21 ans, le milieu de terrain argentin est déjà champion du monde et s'est montré aux yeux de la planète comme l'un des espoirs sur lesquels il faudra compter pour les années à venir . Il restait pourtant assez méconnu du grand public malgré un début de saison flamboyant au Portugal avec le SL Benfica où il est arrivé en juillet dernier. Magicien balle au pied, guerrier physique ou maître tactique, les poncifs ne manquent pas au Portugal pour désigner l'un des acteurs du grand début de saison des Aigles. Leader en championnat avec six points d'avance sur Braga et arrivé en tête de son groupe en Ligue des champions devant le PSG, le Sport Lisboa e Benfica s'avancera en février prochain pour un huitième de finale attendu contre Bruges. Une échéance pour laquelle le club aimerait encore pouvoir compter sur sa pépite argentine, malgré les intérêts très insistants et les méthodes peu courtoises de certains des plus grands clubs européens.Parler d'Enzo Fernández, c'est avant tout parler de River Plate, le club qui l'a vu et fait grandir. Après des années de formation et un prêt au Defensa y Justicia, le milieu de terrain argentin explose sous les ordres de Marcelo Gallardo. Ses qualités de passe et son intelligence de jeu font parler d'elles sur tout le continent sud-américain et traversent bientôt l'Atlantique. Malgré l'intérêt de plusieurs grands clubs européens tels que Milan, Benfica ou le PSG dès le mois de juin, Enzo Fernández est concentré sur un seul et unique but : gagner la Copa Libertadores pour son unique amour, River Plate. Cette histoire qui aurait pu être à l'eau de rose tourne pourtant au vinaigre fin juin 2022. En huitièmes de finale, le Vélez Sársfield déjoue tous les pronostics et élimine le colosse du River par un petit but sur penalty sur la double confrontation. En parallèle, Benfica, qui finalisait le transfert du joueur et poussait pour un transfert en juillet plutôt qu'en janvier, se Lire la suite de l'article sur SoFoot.com