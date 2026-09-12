Enzo Bardeli : « Je dépends beaucoup du style de jeu de mon équipe »

Enzo Bardeli : « Je dépends beaucoup du style de jeu de mon équipe »

Eden Hazard, Leny Yoro, Ayyoub Bouaddi : la formation lilloise est un modèle national qui fait saliver beaucoup d’autres clubs de l’élite française. Pourtant, elle n’est pas infaillible. Chômeur après une décennie passée chez les Dogues et recueilli par le voisin dunkerquois, Enzo Bardeli a su forcer son destin. Aujourd’hui, le milieu de 25 ans affronte le FC Barcelone sous les couleurs de Levante, et vit son rêve comme il l’entend. Voici l’itinéraire d’un enfant que personne n’allait stopper.

Tu as déjà marqué l’un des buts de ce début de saison en Liga. C’est ta manière de te présenter en Espagne ?

Franchement, c’était pas prévu. (Rires.) Ce que je voulais, c’était réussir à m’adapter à l’équipe, aux joueurs, à la culture d’ici, de découvrir le championnat petit à petit, parce que c’est un gros changement, c’est une grosse étape pour moi de passer de la Ligue 2 à la Liga. Et de pouvoir marquer rapidement, ça fait du bien pour le moral et pour la confiance surtout.…

Propos recueillis par Rayane Amarsy pour SOFOOT.com