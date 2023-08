Envolée de la livre turque après un fort tour de vis sur les taux

La livre turque bondissait face au dollar jeudi après une hausse colossale et d'ampleur inattendue du taux directeur de la banque centrale, tandis que le dollar atteignait ses plus hauts en deux mois face à l'euro et à la livre sterling.

Vers 17H45 GMT, la livre turque bondissait de 6,02%, à 25,656 livres pour un dollar, après avoir frôlé les 7% de hausse.

La devise a même touché 25,287 dollars, son plus haut niveau face au billet vert depuis fin juin.

L'institution turque a relevé son taux directeur de 17,5% à 25% afin d'empêcher un rebond de l'inflation, repartie de plus belle en juillet après huit mois de ralentissement.

L'inflation dans le pays reste toujours proche des 48% et la banque centrale s'attend à ce que le taux d'inflation annuel atteigne 60% entre avril et juin de l'année prochaine.

Les analystes anticipaient une hausse de taux de 250 points de base, rappelle Tatha Ghose, de Commerzbank, soit un taux directeur à 20%.

La dépréciation quasi continue de la monnaie turque l'avait emportée début août jusqu'à son plus bas historique, à près de 27,307 livres pour un dollar.

De son côté, le dollar renforçait ses gains face à l'euro et à la livre sterling, ces devises étant affaiblies par des signes de ralentissement de l'économie en Europe.

Vers 17H45 GMT, le billet vert prenait 0,38% face à la monnaie européenne, à 1,0822 dollar pour un euro, et gagnait 0,84% face à la livre à 1,2620 dollar pour une livre sterling.

Il avait déjà profité d'indices PMI en repli pour la zone euro et le Royaume-Uni, qui ont "renforcé les inquiétudes des investisseurs quant à un ralentissement plus marqué de la croissance mondiale", a expliqué Lee Hardman, analyste chez MUFG.

"La contraction surprise des secteurs des services en Allemagne et dans la zone euro en août est un signe inquiétant montrant que la faiblesse du secteur manufacturier s'est propagée à d'autres pans de l'économie", a jugé Joe Manimbo de Convera Financial Services.

L'attention se tourne désormais vers Jackson Hole (Wyoming) où débute jeudi soir la conférence annuelle des banquiers centraux. Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine (Fed), y prononcera un discours vendredi, tout comme la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde.

"La clé pour les marchés et le billet vert sera le ton du patron de la Fed: un message selon lequel la lutte contre l'inflation n'est pas terminée et pourrait nécessiter une nouvelle hausse des taux pourrait donner un nouveau souffle à la hausse du dollar à la fin de l'été", a suggéré Joe Manimbo.

