Environnement : pour Bertrand Piccard, «c'est le marché du siècle !»

Le psychiatre explorateur mondialement connu, président de la fondation Solar Impulse et intervenant au sommet ChangeNow, qui se tient de ce jeudi à samedi au Grand Palais à Paris, souhaite s'engager contre l'emballement climatique en accompagnant 1000 projets écologiques. Les solutions existent, il faut s'en emparer, martèle-t-il. LIRE AUSSI > Environnement : changer maintenant, c'est possible et ça peut rapporter grosPeut-on lutter contre le réchauffement, la perte de biodiversité ?BERTRAND PICCARD. Bien sûr. Si l'on n'a pas agi jusqu'à présent, c'est parce que les solutions n'étaient pas au point. Elles étaient trop chères pour que les entreprises s'en emparent et exigeaient trop de sacrifices pour que les citoyens jouent le jeu. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Dans la moitié du monde, les énergies renouvelables sont moins chères que le pétrole ou le gaz. Dans l'agriculture, la construction, il existe des solutions financièrement rentables, susceptibles de créer de l'emploi. Et même mieux que ça, c'est le marché du siècle !Voilà plus de vingt ans qu'on répète les mêmes constats sur le réchauffement, quels sont les freins à l'action ?Si l'on tarde à faire cette transition, c'est que beaucoup de gens pensent court terme et essaient de faire durer leur avantage le plus possible. Ainsi, les constructeurs automobiles européens ont largement pris du retard dans la course à l'électrique et se font rattraper par les industriels chinois ou indiens. Je vais vous parler comme un psy plus que comme un activiste écologique : les humains n'aiment pas le changement. Il faut leur montrer leur intérêt personnel à le faire. La réglementation a aussi son rôle à jouer. Un des freins au changement est qu'on a actuellement le droit de polluer ! Prenez le plastique dans les océans, les particules fines émises dans nos villes...Les politiques semblent incapables de faire bouger les choses...Ne ...