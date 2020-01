Environnement : mes bonnes résolutions de 2020

Faire du sport, manger plus sainement, arrêter de fumer... Et si en ce début d'année à l'heure de prendre nos bonnes résolutions se préoccupait aussi de la santé de notre bonne vieille terre ? On ne peut pas sauver la planète en pédalant sur son vélo ou en mangeant du quinoa se moquent certains... « Faux » objectent en chœur les associations environnementales, ces « petits gestes » peuvent nous permettre d'accomplir 40 % du chemin. LIRE AUSSI > 2019, une année (très) chaude de plusALIMENTATIONDébutant : je mange de saison. En panne d'inspiration, il est tentant de se rabattre sur une tomate-mozza pour le dîner même en janvier. STOP. La tomate se savoure en été et c'est tout. Pourquoi ? Parce que la production hors saison se fait sous serres chauffées, et c'est très énergivore ! « Les poissons aussi obéissent à une saisonnalité. Ainsi, pas de bars pêchés en ce moment, c'est la période où ils se reproduisent », ajoute Caroline Faraldo, responsable alimentation à la Fondation Nicolas Hulot (FNH). En janvier, la nature nous propose chou rouge, céleri blanc, endive. Et aussi des agrumes : pamplemousse, orange, clémentine.Intermédiaire : je réduis la viande. « Nous préconisons de se passer de protéines animales deux jours par semaine », précise Caroline Faraldo. Pas facile ? Diminuer veau, vache, cochon est pourtant une priorité, car l'élevage cause environ 15 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et puis manger moins de viande permet de mettre le prix pour obtenir de la qualité.Expert : je cherche des produits locaux. On peut choisir le circuit court en se fournissant dans une Amap ou dans des réseaux spécialisés. Sinon, on peut aussi déterminer une distance au-delà de laquelle on refuse d'acheter un produit : 100 km, la France, l'Europe... « En cette année de municipales, renseignez-vous sur les programmes, les candidats veulent-ils mettre en place un système alimentaire ...