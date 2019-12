Environnement : «Les villes sont prêtes à relever le défi climatique»

« La prochaine décennie sera cruciale. Les mesures que nous prendrons au cours des dix prochaines années nous permettront de savoir si la vie telle que nous la connaissons sera préservée. Beaucoup de temps a été perdu. Aujourd'hui, nous écoutons les experts qui nous alertent. Nous entendons nos enfants qui nous pressent d'agir. Et nous éprouvons déjà durement les conséquences d'un climat qui change : ici, il nous faut faire face aux canicules, là, aux inondations, ailleurs, à des incendies destructeurs.Nos villes rassemblent déjà la moitié de la population mondiale. Bientôt, elles regrouperont les trois quarts des habitants de la planète. Or, les villes abritent la majeure partie de la production économique mondiale, mais elles sont aussi responsables de la plus grosse part des émissions carbone. Face à l'urgence climatique, les villes doivent donc redoubler d'efforts. Et c'est ce que nombre d'entre elles font. Nous en avons été témoins lors du sommet mondial des maires du C40 en octobre dernier à Copenhague, lorsque nous nous sommes réunis avec certaines villes parmi les plus importantes au monde pour tracer une nouvelle voie, respectueuse de l'environnement et juste pour l'ensemble des habitants. Lors de ce sommet, nous avons adopté un pacte écologique et social mondial, un Global Green New Deal, à travers lequel nous nous sommes engagés à maintenir le réchauffement climatique en dessous de l'objectif de 1,5 degré.Alors que nous sommes confrontés à des Etats qui se désengagent des accords climatiques ou tardent à agir alors que l'urgence de la crise requiert une réponse immédiate, les villes prennent le relais. Un peu plus d'une centaine d'entre elles se sont engagées à élaborer et à mettre en œuvre des plans climat pour répondre à cette situation d'urgence avant la fin 2020. Oslo a été la première ville au monde à adopter un budget climat et Pékin va introduire 20 000 taxis ...