Environnement : le monde du fioul veut sauver ses chaudières en les rendant moins polluantes

Les fabricants travaillent à des chaudières fonctionnant avec un "biofioul", qui intègre environ un tiers de colza, une énergie renouvelable.

Un particulier règle sa chaudière, après avoir été livré en fioul. ( AFP / MYCHELE DANIAU )

C'est l'une des mesures emblématiques prises par l'Etat au nom de la défense de l'environnement, dans le sillage des conclusions rendues voici quelques semaines par la Convention citoyenne pour le climat : à partir de 2022, les Français ne pourront plus installer chez eux de chaudières trop polluantes, dépassant un certain seuil de consommation d'énergie. Certaines chaudières au fioul échapperont-elles à cette fin annoncée ?

"L'information est partie un peu dans tous les sens : il faut la rectifier parce que les gens paniquent, voire s'énervent", regrette auprès de l'AFP Frederic Plan, délégué général de la FF3C, fédération des vendeurs de fioul. Car, rappellent les vendeurs de fioul, le gouvernement ne prévoit pas d'interdiction radicale des chaudières au fioul. Seules "les chaudières de type fioul 100% fossile d'aujourd'hui ne seront plus autorisées en installation neuve", explique Frederic Plan.

Or, le monde du fioul travaille depuis plusieurs années à une variante plus écologique de ce carburant : un "biofioul", qui intègre environ un tiers de colza, une énergie renouvelable. Selon le secteur, il sera donc toujours possible d'installer des chaudières à "biofioul" après l'entrée en vigueur des restrictions gouvernementales dans deux ans. "Les installations de chaudières utilisant un biocombustible, qui répond aux exigences de la limitation des gaz à effet de serre, seront autorisées", souligne Frederic Plan. Il ajoute qu'il est aussi possible de transformer en ce sens les actuelles chaudières à fioul, en changeant leur brûleur.

Les réparations resteront autorisées

Ces chaudières vont-elles donc survivre à leur extinction programmée, au prix d'une évolution vers des appareils plus respectueux de l'environnement ? Le gouvernement ne l'exclut pas franchement, mais est bien moins enthousiaste que le secteur. Contacté par l'AFP, le ministère du Logement confirme qu'il est bien question de fixer des seuils de consommation maximaux d'énergie et non d'interdire les chaudières à fioul en tant que telles. "On ne se concentre pas sur l'appareil, ce qui compte pour nous ce sont les émissions de CO2", a expliqué le ministère, précisant que ces seuils n'étaient pas encore fixés.

"La filière fioul dit : 'Je suis capable de faire du carburant en dessous de ces seuils'", rapporte-t-il. "Mais on n'a aucune certitude", minimise le ministère. "Pour l'instant, ce n'est pas développé du tout. Nous, on considère que cette possibilité restera plutôt marginale." Il prévient en tout cas qu'il ne faudra pas pouvoir revenir en arrière. Une éventuelle chaudière à biofioul ne devra pas laisser à son propriétaire la possibilité de l'utiliser avec du fioul classique.

Parallèlement à cette fermeté affichée, le ministère insiste toutefois sur l'aspect progressif de cette interdiction, qui doit toucher à terme de très nombreux Français. Plus de quatre millions se chauffent au fioul, selon l'Insee. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, dont dépend le Logement, a ainsi insisté la semaine dernière sur le fait qu'il serait toujours possible de faire réparer sa chaudière à fioul déjà existante, contrairement à ce qu'avait affirmé l'opposante Marine Le Pen. "Nous ne souhaitons pas interdire les réparations, quelles qu'elles soient", a insisté le ministère du Logement auprès de l'AFP.