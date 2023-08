Environnement: Le Maire appelle à "des solutions communes" entre Brics et pays occidentaux

Le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a appelé mercredi à trouver "des solutions communes" en matière environnementale face au "risque de conflit réel" entre les pays occidentaux et le bloc des Brics, qui s'agrandit.

Les Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) ont décidé lors d'un récent sommet d'intégrer dès janvier six nouveaux membres au sein du club des pays émergents (Iran, Argentine, Egypte, Ethiopie, Arabie saoudite, Emirats arabes unis).

Le groupe, qui produit actuellement un quart de la richesse mondiale et rassemble 42% de la population du globe, cherche à gagner une plus grande influence pour contrebalancer celle des Etats-Unis et de l'Union européenne.

Pour M. Le Maire, qui intervenait à Paris lors d'un débat organisé par diverses organisations patronales dont Impact France et le Centre des jeunes dirigeants d'entreprises, cet élargissement est "sans doute le changement géopolitique le plus important des cinquante dernières années".

"Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'économie mondiale était gouvernée par les pays occidentaux", a-t-il en effet rappelé.

Outre la guerre en Ukraine et la rivalité commerciale entre la Chine et les Etats-Unis, il y voit un autre "indice de cette économie de conflit" actuelle, avec le possible refus par les Brics de règles environnementales qui entraveraient leur développement.

"Si bien que vous avez un risque de conflit réel entre le bloc occidental, le G7, et le bloc dit du Sud, des autres économies tout aussi puissantes", a estimé le numéro deux du gouvernement français.

"Dans cette économie du conflit, il y a un continent qui a un rôle clé à jouer: c'est l'Europe", a-t-il poursuivi, estimant qu'il s'agit du "seul continent qui peut dire qu'une économie de la paix est nécessaire".

"Et plutôt que de jouer le conflit entre Etats-Unis et Chine, Brics d'un côté et G7 de l'autre, il faut trouver des solutions communes qui nous permettront de réduire les émissions de carbone, avoir une économie plus solidaire et une planète plus durable", a-t-il conclu.