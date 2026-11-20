Le président de Make.org, Axel Dauchez, à Paris le 20 avril 2021 ( POOL / Bertrand GUAY )

Une campagne de consultation nationale, baptisée "La grande cause urgence climat", a été lancée vendredi sous l'impulsion d'un consortium d'entreprises, d'associations et d'institutions, à Paris, pour tenter de fédérer des initiatives citoyennes sur l'adaptation au réchauffement climatique.

"On est au front, après les milliers de morts liés au réchauffement climatique cet été, on sent bien que les modalités d'actions traditionnelles doivent être réinventées", explique Axel Dauchez, fondateur du site Make.org, à l'origine de ce projet.

L'été 2026 a été marqué par des températures record et des canicules à répétition, durant lesquelles près de 8.000 personnes ont perdu la vie à cause de la chaleur, selon le bilan provisoire présenté mercredi par Santé publique France.

Après cet été de canicules, incendies et sécheresse, "le changement climatique s'impose plus que jamais dans le quotidien des Français. Comment adapter nos logements, nos déplacements, notre alimentation ou encore nos habitudes de consommation à cette nouvelle réalité ? (...) questionne pour sa part le CNRS, partenaire de l'initiative, dans un communiqué en lien avec l'événement.

Une première phase de consultation dure jusqu'au 29 janvier, pendant laquelle tout le monde est invité à partager ses propositions et à voter sur celles des autres sur la plateforme Make.org.

Un second temps aura lieu de février à octobre 2027, avec un appel à projets pour concrétiser les propositions sélectionnées, puis une phase de déploiement, de novembre 2027 à novembre 2029.

Le projet de la plateforme Make.org est également d'agir "sur les défaillances démocratiques", explique Axel Dauchez à l'AFP, "l'engagement environnemental est devenu un outil partisan, nous devons le ramener au niveau des gens, des entreprises".

Axa, Orange ou Accor sont notamment partenaires de l'initiatives, aux côtés d'ONG et d'associations comme The Shifters, fondée par l'expert de la transition climatique Jean-Marc Jancovici.

Ce dernier avait lancé en août une assemblée citoyenne, "Un commun Accord", avec la mise en place d'une assemblée "non partisane" de 150 citoyens tirés au sort pour "faire émerger des points d'accord (...)sur les grands dilemmes de notre époque", notamment le réchauffement planétaire mais aussi la crise du logement, entre autres.

En 2019, Emmanuel Macron avait lancé une Convention citoyenne pour le climat: un panel de 150 Français chargé de définir des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre, responsables du changement climatique. Cette convention a donné lieu à 149 propositions ayant inspiré la loi Climat et résilience, même si leur application limitée a été critiquée.