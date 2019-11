Environnement : Donald Trump "est tellement extrême que les gens se sont réveillés d'une certaine façon", estime Greta Thunberg

À la veille de son départ des États-Unis, la jeune militante suédoise s'est livrée mardi 12 novembre à l'AFP. Elle a notamment jugé que le président américain avait, malgré lui, pu aider à faire évoluer la cause environnemental qu'elle défend.

Greta Thunberg, le 12 novembre 2019. ( AFP / NICHOLAS KAMM )

Et si Donald Trump aidait la cause environnementale ? "Il est tellement extrême, et dit des choses si extrêmes, que les gens se sont réveillés d'une certaine façon", a dit Greta Thunberg mardi 12 novembre à l'AFP à Hampton, en Virginie sur la côte Est des États-Unis, dans le voilier à bord duquel elle doit quitter le pays en direction de l'Europe mercredi matin, après 11 semaines en Amérique du Nord. "Quand il a été élu, je me suis dit que les gens allaient enfin se réveiller", a dit la militante suédoise de 16 ans. "Peut-être qu'il aide".

À la veille du départ, Greta Thunberg a dressé un bilan en demi-teinte des derniers mois et du sommet de l'ONU sur le climat en septembre dernier, qui avait suscité sa venue en Amérique du Nord. "Ça dépend", répond-elle de son ton factuel habituel. "D'un côté, beaucoup de choses ont changé dans le bon sens, mais plusieurs mois se sont écoulés sans action véritable , sans que les gens ne se rendent compte de l'urgence. Donc je ne sais pas, c'est à peu près pareil", dit la lycéenne, en année sabbatique jusqu'en août 2020.

2 à 3 semaines pour rejoindre l'Europe

Pour le voyage retour de l'adolescente, un jeune couple australien, parent d'un garçon de 11 mois, s'est porté volontaire. Elayna Carausu, 26 ans, et Riley Whitelum, 35 ans, qui vivent sur un catamaran et racontent leurs aventures sur les réseaux sociaux, avaient vu l'appel de Greta Thunberg qui cherchait un mode de transport écologique pour retourner en Europe, comme pour son voyage aller.

Au lieu de passer l'hiver aux États-Unis, ils ont proposé de ramener Greta Thunberg et son père, Svante Thunberg, en Europe, à bord de leur catamaran de 14 mètres, baptisé La Vagabonde.

Le trajet devrait prendre deux à trois semaines, selon la météo. Outre le couple propriétaire, leur enfant Lenny (qui a son compte Instagram), et Svante Thunberg, la navigatrice britannique professionnelle Nikki Henderson, 26 ans, a été appelée pour donner un coup de main.

La destination est le Portugal , à quelque 5.500 km de distance, avec l'objectif de participer à la réunion climat de l'ONU à Madrid du 2 au 13 décembre. Cette "COP 25", à laquelle Greta Thunberg devait initialement se rendre, a été déplacée du Chili à la dernière minute. "Si j'arrive à temps, je participerai à la COP 25, car on m'a invitée" , dit la Suédoise, emmitouflée dans son coupe-vent marqué des mots "Unite for Science" (unissez-vous au nom de la science). "Et puis je rentrerai à la maison, je pense".