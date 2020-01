Environnement : changer maintenant, c'est possible et ça peut rapporter gros

Quel est le point commun entre une brique isolante made in France conçue à base de vêtements recyclés, un cargo propulsé à la voile et une paire de baskets en pneus usagés ? Toutes ces innovations à vocation écologique seront mises en valeur à partir de ce jeudi et jusqu'à samedi à Paris sous les verrières du Grand Palais.Les organisateurs de ce salon baptisé ChangeNow présentent l'événement comme « l'exposition universelle des solutions pour la planète ». 20000 personnes y sont attendues pendant trois jours : des investisseurs engagés dans l'économie verte, des professionnels de l'alimentation de demain, des créateurs de mode responsables ou des gestionnaires de transports propres. Pas moins d'un millier d'initiatives ayant un impact positif sur l'environnement seront présentées sous la nef. LIRE AUSSI > L'environnement, «c'est le marché du siècle !», selon Bertrand Piccard« Des nouveaux matériaux aux solutions anti-gaspillage en passant par des burgers au goût de viande mais à base de protéines végétales, ChangeNow est la vitrine du monde qui change, résume Rose-May, cofondatrice de l'événement. C'est la possibilité de présenter des solutions qui ont parfois besoin de visibilité et de financement et de faire le pont entre les entreprises qui les portent, les élus et les citoyens. »«Encourager les solutions»Car les portes du Grand Palais seront ouvertes au grand public samedi. L'occasion pour les chercheurs d'emplois attirés par un métier « qui a du sens » de tenter leur chance car 500 postes seront proposés ce jour-là. « Aujourd'hui, dans l'économie verte, tout le monde peut trouver sa place, du col bleu au col blanc, du CAP ou doctorant et il y a de nombreuses offres d'emploi non pourvues » affirme Valérie Weber-Haddad, économiste au sein de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe).A l'horizon 2050, 900000 emplois devraient être ...