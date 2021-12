Entretien de Macron sur TF1 : la majorité dénonce l'"hypocrisie" de Valérie Pécresse

La candidate LR devait participer à une émission sur BFMTV en même temps que la diffusion de l'entretien avec Emmanuel Macron.

Valérie Pécresse et Emmanuel Macron à Villeneuve-Saint-Georges le 14 février 2018. ( POOL / CHARLES PLATIAU )

Il y a 9 ans, elle défendait le droit du président Sarkozy à s'exprimer, sur huit chaînes de télévision, à quelques mois de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, Valérie Pécresse a annoncé avoir saisi le CSA contre la diffusion sur TF1 d'un entretien avec Emmanuel Macron. Une position "hypocrite", a dénoncé mercredi 14 décembre le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

Pressé par les oppositions de mettre fin au suspens sur sa candidature, Emmanuel Macron se livrera mercredi à un grand entretien télévisé sur TF1 , au grand dam de la candidate LR qui a saisi le CSA.

"On ne peut pas avoir un président candidat qui se fait ouvrir les chaînes de télévison à la demande et qui, pendant des heures, fait sa campagne alors même que ses adversaires doivent se contenter de 5 minutes de duplex pour lui répondre", a dénoncé Valérie Pécresse sur BFMTV . "Ce n’est pas ça ma conception de la démocratie. Je demande au Conseil supérieur de l'audiovisuel de rétablir l'égalité des temps de parole et le fair-play démocratique ", a-t-elle insisté.

"Le président de la République, il s'exprime, évidemment que sa parole est attendue sur l'action qui est menée aujourd'hui, sur la crise aussi, sur le bilan du quinquennat ce qui a été conduit dans ce quinquennat etc'est légitime", a plaidé sur franceinfo le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Le secrétaire d'État a pris l'exemple de l'intervention de Nicolas Sarkozy qui avait en janvier 2012 participé à une émission sur huit chaînes à quelques mois de la présidentielle."À l'époque, (Valérie Pécresse) défendait le fait (...) que le président de la République puisse s'exprimer dans un contexte de crise" , a-t-il souligné en citant les propos de celle qui était alors ministre.

"Fébrilité et hypocrisie"

"Elle a la fébrilité comme moteur et l'hypocrisie comme carburant parce que la réalité, c'est qu'elle dit aujourd'hui l'envers de ce qu'elle disait à l'époque", a-t-il critiqué. "C'est plus un inconvénient qu'un avantage de ne pas être en campagne aujourd'hui pour nous parce que la réalité c'est qu'on a moins la possibilité de répondre aux critiques", a encore assuré Gabriel Attal.

"Emmanuel Macron est président de la République, élu pour 5 ans, pas pour 4 ans et demi , aujourd'hui les Français ont besoin d'un président de la République, ils ont pas besoin d'un énième candidat", a plaidé sur France 2 le patron des députés LREM Christophe Castaner. "Que le président de la République s'interroge (sur sa candidature), c'est normal, qu'il y réfléchisse, c'est normal, mais en attendant, il veut être président de la République", a-t-il ajouté.

Avant d'attaquer à son tour Valérie Pécresse, selon lui "marquée d'amnésie". "Elle veut effacer son propre passé mais en politique, il est bon d'avoir un tout petit peu de mémoire et pas de pousser des grands cris d'orfraie et d'instrumentaliser la démocratie comme les LR sont en train de le faire", a-t-il déploré.