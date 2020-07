Entreprises: trois indicateurs financiers se dégradent avec la crise, selon Euler Hermes

Les délais de paiement, le besoin en fonds de roulement (BFR) et les stocks des entreprises sont en hausse à travers le monde et en France alors que l'économie subit les contrecoups de la crise sanitaire, selon une note de l'assureur-crédit Euler Hermes.

"L'épidémie Covid-19 met la trésorerie des entreprises sous pression", constate cette note publiée lundi, d'après laquelle le BFR, soit les sommes nécessaires à l'entreprise pour payer ses charges courantes en attendant d'être payée par ses clients, va s'établir cette année, à l'échelle mondiale, à l'équivalent de 74 jours de chiffre d'affaires, soit une augmentation de 5 jours.

En valeur, cela représente une hausse de 140 milliards de dollars pour un BFR mondial de 8.000 milliards de dollars.

En France, la hausse sera de trois jours pour atteindre 69 jours, précise Euler Hermes.

Les délais de paiement devraient pour leur part augmenter cette année de 2 jours, dans le monde comme en France, d'après l'assureur-crédit. Il prévoit que "d'ici fin 2021, les délais de paiement auront augmenté deux fois plus que lors de la crise financière de 2008, principalement du fait de l'épidémie Covid-19".

"En France comme dans le monde, le risque d'impayés est élevé", selon Euler Hermes.

Enfin, les stocks des entreprises "augmenteront de trois jours à l'échelle mondiale en 2020, après une augmentation déjà constatée de un jour en 2019". En France, la hausse pour cette année serait limitée à un jour, d'après la note.

La dégradation de ces indicateurs de performance des entreprises touche inégalement les différents secteurs de l'économie: "les transports, l'automobile, le textile et la distribution non-alimentaire demeurent les secteurs les plus à risque sur l'année en cours à l'échelle mondiale", détaille Euler Hermes, qui ajoute que "les secteurs pharmaceutique et agroalimentaire apparaissent comme les moins exposés".

boc/soe/nth