Entreprises, transports... La fin du masque en intérieur pourrait être envisagée à la mi-mars, estime Olivier Véran

Le port du masque ne sera toutefois abandonné que "si les hôpitaux sont en état normal de fonctionnement et si la circulation du virus est très faible", a indiqué le ministre de la Santé.

( AFP / MARTIN BUREAU )

Alors que le masque n'est plus obligatoire en extérieur depuis le 2 février et ne le sera plus "dans les lieux clos soumis au pass vaccinal" à partir du 28 février, l'obligation pourrait être levée dans les autres lieux "à la mi-mars".

"À la mi-mars, si les hôpitaux sont en état normal de fonctionnement, et si la circulation du virus est très faible, nous pourrons enlever les masques pour les adultes et pour les enfants, pour tout ou partie des lieux fermés, y compris sans pass", a indiqué mercredi 16 février sur franceinfo le ministre de la Santé Olivier Véran. "Nous pourrons commencer à alléger fortement le dispositif du pass vaccinal, peut-être pas tout en bloc, peut-être qu'on gardera des mesures pour la fin mars début avril", a-t-il poursuivi.

Le ministre a toutefois envisagé la perspective de "conserver (le masque) dans les endroits qui sont très à risque, comme par exemple les discothèques, et là ce serait jusque fin mars, début avril".

Le Covid "n'est pas derrière nous mais ça s'améliore nettement"

Le Covid-19 "n'est pas derrière nous mais ça s'améliore nettement partout (...), donc c'est une nouvelle rassurante", s'est félicité Olivier Véran, rappelant toutefois qu'"il y a encore beaucoup de malades à l'hôpital, en réanimation et encore beaucoup trop de morts au quotidien". Selon les chiffres officiels diffusés mardi soir, le nombre de personnes hospitalisées s'élève à 31.091, les services de soins critiques comptent 3.235 malades, et 304 personnes sont mortes à l'hôpital avec un diagnostic Covid en 24 heures.

"La dynamique de circulation du virus s'affaiblit très fort et si on continue sur cette dynamique-là, on pourra sortir totalement de la vague d'ici à quelques semaines", a affirmé Olivier Véran. Selon lui, "la stratégie d'allègements progressifs proportionnée à la charge virale était la bonne".