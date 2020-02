Entreprises: le coronavirus sera considéré comme "un cas de force majeure" (Le Maire)

Le coronavirus sera "considéré comme un cas de force majeure pour les entreprises", a annoncé vendredi le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, à l'issue d'une réunion avec les partenaires sociaux au ministère du Travail.

Ainsi, "pour tous les marchés publics de l'État, si jamais il y a un retard de livraison de la part des PME ou des entreprises, nous n'appliquerons pas de pénalité", a précisé le ministre, qui a également annoncé des "possibilités de recours à l'activité partielle" et "l'étalement des charges sociales et fiscales pour les entreprises qui en auront besoin".

Concernant l'impact économique du coronavirus, "nous allons échanger nos informations au niveau de la zone euro et au niveau européen et coordonner nos réponses et nous sommes prêts à prendre toutes les décisions nécessaires au niveau européen le moment venu pour soutenir l'activité économique et pour protéger nos entreprises", a assuré M. Le Maire.

Il a rappelé qu'il n'avait pour le moment "donné qu'un seul chiffre: 0,1 point de croissance en moins pour la croissance française sur l'année 2020 sur la base d'une épidémie limitée à la Chine"

"Maintenant que l'épidémie s'étend (...), ce chiffre pourra évidemment être plus élevé en fonction de l'évolution de la situation sanitaire", a-t-il ajouté, précisant qu'il attendait de disposer des "éléments statistiques nécessaires" avant de donner de nouveaux chiffres.

"J'invite chacun à ne pas avancer de chiffres fantaisistes", a-t-il insisté, en appelant au sens des responsabilités de chacun "pour éviter toute panique économique et toute panique inutile sur les marchés".