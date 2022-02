Entreprises et "forfait social" : Valérie Pécresse promet un geste fiscal à 5 milliards

Le candidate des Républicains souhaite notamment toucher au forfait social.

Valérie Pécresse, le 2 février 2022, à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Pressée dans les sondages par Marine Le Pen et Eric Zemmour, Valérie Pécresse renforce le volet économique de son programme, avec de nouvelles annonces adressées aux entreprises. A l'occasion d'un congrès de l'organisation patronale Ethic, la candidate LR s'est engagée lundi 7 février sur un nouveau geste fiscal de 5 milliards d'euros, pour renforcer la baisse des impôts de production. A l'automne, l'ancienne ministre avait déjà promis la suppression de la C3S (contribution sociale de solidarité des entreprises), déjà largement réduite en son temps par François Hollande, mais que continuent de payer les grandes entreprises pour un montant évalué à 4 milliards d'euros.

Fin du forfait social

Cette fois, Valérie Pécresse dégaine un nouveau geste à 5 nouveaux milliards, qui s'articule autour de deux mesures. La première est la suppression du forfait social, créé en 2009, qui consiste en un prélèvement de 20% à la charge de l'employeur. Cette mesure ne concernerait que la partie du forfait social assise sur la participation, l'intéressement et l'épargne salariale. "Nous voulons favoriser l'actionnariat salarié et au-delà l'intéressement et la participation, dans une logique de rapprochement du capital et du travail. Tout le monde doit être dans le même bateau", souligne Frédéric Lemoine, chargé du programme au sein de l'équipe de Valérie Pécresse, dans les colonnes des Echos .

Deuxième mesure : la fin des cotisations sur l'attribution gratuite d'actions. « Cette mesure facilitera notre objectif que 10% du capital des entreprises cotées soit détenu par les salariés d'ici à cinq ans", affirme Frédéric Lemoine.

Lors d'une conférence de presse organisée lundi 7 février, Valérie Pécresse a par ailleurs promis de fixer, si elle était élue, un objectif de "500.000 constructions de logements par an" pour bâtir "une France de propriétaires". "Il faudrait 500.000 constructions de logements par an au bas mot" car "si la tendance continue, nous nous dirigeons tout droit vers l'une des plus graves crises du logement depuis 1954", a-t-elle affirmé lors d'une conférence de presse à Champigny-sur-Marne. Accusant le président Emmanuel Macron d'avoir "fragilisé le secteur", elle a dénoncé son "mépris" vis-à-vis de la propriété privée. "Je veux bâtir une France de propriétaires, ne pas contrecarrer leur envie mais puissamment l'aider" et pour cela il faut "que le prêt à taux zéro soit généralisé à l'ensemble du territoire et notamment aux zones rurales", a-t-elle ajouté. Il faut aussi "libérer les contraintes", avec "un grand choc de simplification": abaissement général "de 10 à 5,5%" de la TVA sur la construction de logements sociaux, ou encore transformation de bureaux en logements.