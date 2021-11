Entreprises : Elisabeth Borne appelle à "réappliquer avec rigueur toutes les règles sanitaires"

La ministre a martelé la ligne de l'exécutif, qui demande un renforcement des mesures barrières pour faire face à la cinquième vague de coronavirus.

Elisabeth Borne, le 17 novembre 2021, à Paris ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Il faut réappliquer avec rigueur toutes les règles sanitaires" dans le monde de l'entreprise, a plaidé Elisabeth Borne, au lendemain des annonces du gouvernement qui a présenté son plan de lutte contre la cinquième vague de Covid-19, dont les effets demeurent pour l'heure limités.

De l'aération des locaux à la limitation des moments de convivialité, la ministre a assumé sur franceinfo ce tour de vis. Sur la restauration collective, "il faut respecter une distance de deux mètres. Et puis, on ne mange pas face-à-face". Pour l'aération, "la Haute autorité de santé dit qu'il faut aérer cinq minutes toutes les heures, et donc on va repréciser ces règles dans le protocole". Et quand aux réunions, "on peut continuer d'en faire, à condition de respecter les distances d'un mètre par rapport à ses collègues. Il faut réappliquer avec rigueur toutes les règles sanitaires" , résume t-elle.

Graphique montrant l'évolution des hospitalisations et des personnes en soins critiques en France, au 25 novembre ( AFP / )

Quant au télétravail, "on ne va pas fixer une obligation pour les entreprises, mais j'invite les employeurs à favoriser le travail à distance et à définir les règles avec les représentants des salariés".