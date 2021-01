Entreprises: de 4% à 7% des prêts garantis pourraient ne pas être remboursés, selon Bpifrance

Entre 4% et 7% des prêts garantis par l'Etat (PGE) accordés aux entreprises risquent ne pas être remboursés, a indiqué mercredi le directeur général de la banque publique d'investissement Bpifrance Nicolas Dufourcq.

Selon une étude réalisée en novembre d'un côté par la Banque de France et de l'autre par Bpifrance, "la sinistralité anticipée - on parle bien de la perte finale - serait comprise entre 4% et 7%", a déclaré M. Dufourcq devant la commission des finances de l'Assemblée nationale.

Il a d'autre part indiqué que ce prêt, destiné à renflouer la trésorerie des entreprises pour leur permettre de surmonter la crise provoquée par l'épidémie de Covid-19, "n'est pas décaissé pour 65% des entrepreneurs qui l'ont pris".

Le président de la Fédération bancaire française Philippe Brassac a de son côté estimé lundi qu'entre 5% et 10% des entreprises ayant souscrit un PGE pourraient ne pas être en mesure de le rembourser.

Pour sa part, le président du réseau de soutien aux créateurs d'entreprises Initiative France, Guillaume Pepy, a déclaré mardi en citant des sources anonymes, notamment du monde bancaire, que 70% des PGE accordés aux très petites entreprises (TPE) pourraient faire défaut.

Environ neuf entreprises sur 10 qui ont souscrit un PGE sont des TPE.

Plus de 130 milliards d'euros de prêts garantis ont été accordés depuis le début de la crise à quelque 660.000 entreprises.

Leur rythme de distribution s'est ralenti, avec un volume oscillant entre 70 et 200 millions d'euros par semaine, a encore indiqué M. Dufourcq, en précisant que le PGE tourisme n'a pas rencontré le succès escompté.

Les PGE, en renflouant la trésorerie des entreprises, ont par ailleurs rendu "plus difficile à mettre en oeuvre" un programme de renforcement des fonds propres des entreprises par lequel Bpifrance projetait d'investir dans 100 entreprises par mois durant un an.

"Le PGE a connu un succès tellement important, et par ailleurs nos propres crédits ont connu un tel succès que les entreprises sont un peu gorgées de liquidités. Et quand elles sont gorgées de crédit, l'appétence des chefs d'entreprise à se faire diluer par des entrées au capital est plus faible", a-t-il constaté.

La part des entreprises qui ressentent un "besoin critique" de renforcer leurs fonds propres reste stable à 10% et n'a pas augmenté avec la crise, a encore indiqué M. Dufourcq.