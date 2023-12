Entreprises : "considérable" montée en qualité du guichet unique, selon la ministre des PME

La ministre chargée des PME a estimé mercredi que le guichet unique centralisant en ligne les démarches des entreprises était "considérablement monté en qualité" depuis ses débuts difficiles en janvier, ajoutant qu'une procédure était à l'étude pour garantir la continuité du service.

Olivia Grégoire à Paris, le 21 novembre 2023. ( POOL / SARAH MEYSSONNIER )

"Après des débuts fort difficiles pour les entreprises, la situation s'est quand même améliorée et tous les types de formalités sont désormais accessibles, il était temps, je le sais", a estimé Olivia Grégoire lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, en réponse au député Modem du Calvados Christophe Blanchet.

Selon elle, quelque 2 millions de déclarations ont été déposées sur le guichet unique depuis le début de l'année.

Au 30 novembre, 1,3 million de créations d'entreprises, 420.000 dépôts de compte, 182.000 modifications de situation — "ce qui ne fonctionnait pas encore il y a quelques mois", selon Mme Grégoire — et un peu plus de 180.000 cessations d'activité avaient été déposés.

"La situation de janvier 2024 sera différente de celle de janvier 2023, le guichet est considérablement monté en puissance mais aussi en qualité", a assuré la ministre.

Le guichet unique, conçu par la Mission interministérielle de simplification et de modernisation des formalités des entreprises et mis en oeuvre par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), remplace depuis le 1er janvier, en version tout numérique, les six anciens centres de formalités des entreprises (CFE).

Mais les débuts ont été chaotiques, au point qu'en février, il a fallu demander aux greffiers des tribunaux de commerce de réactiver jusqu'au 31 décembre leur propre plateforme infogreffe pour pallier les bugs du guichet unique, et que l'Insee invite chaque mois à considérer ses données sur les créations d'entreprises de début 2023 "avec une grande prudence".

"Tout l'enjeu est de garantir la continuité du service: avec [le ministre de l’Économie] Bruno Le Maire, nous travaillons à la définition d'une procédure de continuité", pour "garantir à tout déclarant une solution en cas de dysfonctionnement", a déclaré Mme Grégoire.

Elle a souligné que "l'assistance humaine aux entreprises déclarantes" demeurait "déterminante".

Selon le cabinet de la ministre interrogé par l'AFP, cette concertation se fait avec l'ensemble des parties prenantes, dont les chambres consulaires et les greffiers de tribunaux de commerce.

En septembre, lors de leur congrès à Rennes, ces derniers s'étaient dits prêts à maintenir infogreffe parallèlement au guichet unique au-delà du 31 décembre si le gouvernement le souhaitait.