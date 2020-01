Entreprises : comment les robots s'immiscent dans le recrutement

Si elle est de plus en plus souvent et plus ou moins consciemment aiguillée au quotidien par des algorithmes, notre vie pourrait, dans ses plus importants détails, bientôt en dépendre. C'est ce que dessine un dossier consacré par Le Parisien à l'utilisation de robots dans les ressources humaines, notamment dans le recrutement, de la sélection de C.V. à l'entretien. Rien de bien futuriste, les algorithmes interviennent déjà massivement dans nos processus de recrutement et de candidature actuels. Le quotidien cite l'exemple de plateformes d'offres d'emploi qui, à l'instar des publiscités ciblées selon le profil sur les réseaux sociaux ou du contenu suggéré car susceptible de plaire à l'utilisateur d'une plateforme vidéo ou musicale, le robot permet à qui met en ligne son C.V. de se voir proposer les offres auxquelles correspondent le mieux ses compétences.Lire aussi Comment les nouvelles technologies révolutionnent le commerceMais, au fil du recrutement, d'autres outils interviennent, qui soulignant les qualités et les défauts d'un cadidat, qui analysant le vocabulaire et la capacité à employer certains champs lexicaux pour placer tel candidat en évidence auprès du recruteur, voire pendant l'entretien physique, scannant jusqu'au visage du postulant et ses réactions. Une hésitation dans le regard à un moment inopportun et toute la candidature pourrait s'effondrer.Attirer de nouveaux candidatsCes robots entremetteurs sont également...