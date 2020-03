Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Entrées réussies pour Garcia et Cornet à Lyon Reuters • 02/03/2020 à 21:54









Entrées réussies pour Garcia et Cornet à Lyon par Samuel Martin (iDalgo) Avant l'entrée en lice de la tête de série numéro 2 Kristina Mladenovic demain, Alizé Cornet et Caroline Garcia ouvraient le bal pour les Tricolores ce lundi au premier tour du tournoi de Lyon. Cornet est la première à se présenter sur le central du Palais des Sports de Gerland. En deux sets totalement maîtrisés, elle domine l'Allemande Antonia Lottner (7-5, 6-0). En début de soirée, Garcia bataillera plus pour venir à bout de Minnen (6-4, 1-6, 7-6[5]). Premier tour passé sans difficulté également pour Van Uytvanck aux dépens de Kawa (6-1, 6-3). En revanche, l'aventure se termine prématurément pour Babos. Opposée à Bara Irina, la Hongroise n'est pas parvenue à se montrer souveraine sur son service (11 balles de break concédées) pour l'emporter (6-3, 6-7[2], 6-4). Dans les autres rencontres, Cristian et Bonaventure écrasent Hon (6-2, 6-0) et Kostyuk (6-4, 6-4). Enfin pour clôturer la journée, Friedsam n'a pas tremblé face à la 208e mondiale Komardina (6-2, 6-2).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.