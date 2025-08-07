Entrée en vigueur de nouveaux droits de douane US sur les produits de nombreux pays

par David Lawder et Andrea Shalal

Des droits de douane allant de 10% à 50% entrent en vigueur jeudi sur les produits en provenance de dizaines de partenaires commerciaux des Etats-Unis, comme décidé par Donald Trump, qui a fait le pari de parvenir à réduire les déficits commerciaux du pays sans engendrer de perturbations majeures dans les chaînes d'approvisionnement ni alimenter l'inflation.

Le service des douanes américaines (CBP) devait commencer à 12h01 (04h01 GMT) à collecter les nouvelles taxes, après des semaines d'incertitudes sur les taux définitifs fixés par Donald Trump et de négociations frénétiques avec d'importants partenaires commerciaux cherchant à réduire au maximum l'ampleur de ces droits de douane.

Selon une note envoyée cette semaine par le CBP à des transporteurs, les produits chargés à bord de navires à destination des Etats-Unis ou en transit avant mercredi minuit pourront bénéficier jusqu'au 5 octobre des taux de taxation préalables.

Jusqu'à présent, les importations sur le territoire américain de biens en provenance de nombreux pays étaient visées par un taux plancher de 10%, instauré début avril, quand Donald Trump a suspendu les vastes taxes dites "réciproques" annoncées quelques jours plus tôt.

Depuis lors, le président américain n'a cessé de modifier ses plans en matière de droits de douane, infligeant au final des taux considérablement plus élevés à certains pays - 50% sur les produits importés depuis le Brésil, 39% depuis la Suisse, 35% depuis le Canada et 25% depuis l'Inde.

Il a également annoncé mercredi une surtaxe ultérieure et distincte de 25% sur les produits indiens en guise de sanction pour les importations de pétrole russe.

HUIT PARTENAIRES COMMERCIAUX ONT CONCLU DES ACCORDS

Huit partenaires commerciaux de Washington, représentant au total environ 40% des flux commerciaux américains, ont conclu des accords-cadre qui prévoient également des investissements aux Etats-Unis, comme réclamé par Donald Trump. Parmi eux, l'Union européenne, le Japon et la Corée du Sud, dont le taux de base de taxation de leurs importations va être de 15%.

Le Royaume-Uni, pour sa part, voit ses produits importés sur le territoire américain être visés par des droits de douane de 10%. Vietnam, Indonésie, Pakistan et Philippines ont conclu des accords prévoyant des taux de 19% et 20%.

"Pour ces pays, la mauvaise nouvelle est moindre", a commenté William Reinsch, expert en commerce au Centre pour les études stratégiques et internationales, basé à Washington.

"Il va y avoir un certain réarrangement de la chaîne d'approvisionnement. Un nouvel équilibre", a-t-il dit. "Les prix vont augmenter, mais cela va prendre du temps avant que cela ne se constate de manière majeure".

Reste que les pays visés par des droits de douane très élevés, comme l'Inde et le Canada, vont "continuer à remuer ciel et terre pour tenter de modifier cela", a-t-il ajouté.

Donald Trump a prévenu que tout bien acheminé aux Etats-Unis via un pays tiers afin d'échapper à des droits de douane supérieurs serait frappé par des taxes supplémentaires. La Maison blanche n'a toutefois donné que très peu de détails sur les moyens d'identifier ces produits et sur la mise en application de cette mesure.

Revenu au pouvoir à Washington en janvier dernier, Donald Trump a entrepris une refonte de la politique commerciale américaine, avec un éventail de droits de douane dont certains basés sur une loi de sécurité nationale.

Le président américain a imposé des taxes spécifiques contre des industries telles que les semiconducteurs, les produits pharmaceutiques, l'automobile, ou encore l'acier, l'aluminium et le cuivre. Il a déclaré mercredi que les droits de douane sur les semiconducteurs pourraient atteindre 100%.

RÉPERCUSSIONS

La Chine ne figure pas parmi les dizaines de pays concernés, alors qu'elle a obtenu une trêve dans le cadre de négociations entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales. Ce sursis doit prendre fin le 12 août, date à laquelle Washington a prévu - pour l'heure - de relever les taxes sur les produits chinois.

Donald Trump a prévenu par ailleurs qu'il pourrait imposer des droits de douane supplémentaires en guise de sanction aux achats par Pékin de pétrole russe, dans le cadre de mesures par lesquelles il entend faire pression sur la Russie pour qu'elle mette fin à sa guerre en Ukraine.

Vantant la réussie de sa politique commerciale, Donald Trump a salué la forte augmentation des recettes fédérales engendrées par les nouveaux droits de douane, au final payés par les entreprises qui importent des biens aux Etats-Unis puis par les consommateurs qui achètent les produits finis.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que les revenus issus des droits de douane pourraient dépasser 300 milliards de dollars par an. Ils se sont établis à 27 milliards de dollars en juin, d'après des données officielles, un montant qui va s'accroître avec les nouveaux taux en vigueur jeudi.

Selon des estimations du think tank Atlantic Council, le taux médian des droits de douane américains va s'établir à 20%, soit un pic depuis un siècle, contre 2,5% quand Donald Trump a débuté son second mandat présidentiel.

Un rapport du département américain du Commerce publié la semaine dernière montre que ces taxes ont commencé en juin à faire grimper les prix à la consommation aux Etats-Unis, notamment pour les produits d'ameublement et les équipements ménagers.

La guerre commerciale de Donald Trump a engendré des coûts pour une flopée d'entreprises, dont des chefs de file comme Caterpillar, Marriott, Molson Coors et Yum Brands.

Dans l'ensemble, les entreprises mondiales ayant communiqué leurs résultats trimestriels s'orientent vers un impact d'environ 15 milliards de dollars sur leurs revenus en 2025, selon des calculs de Reuters.

(David Lawder et Andrea Shalal; version française Jean Terzian)