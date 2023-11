Entre Washington et Delhi, une volonté réaffirmée de rapprochement

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken (2e d) et son homologue indien Subrahmanyam Jaishankar (2e g), le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin (d) et son homologue indien Rajnath Singh (g) assistent au dialogue ministériel "2+2" entre l'Inde et les États-Unis, le 10 novembre 2023 à New Delhi ( POOL / JONATHAN ERNST )

Les Etats-Unis et l'Inde ont mis en exergue vendredi leur partenariat stratégique face à la montée en puissance de la Chine en Asie-Pacifique et dans un contexte de conflits entre Israël et le Hamas et en Ukraine.

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin participent à New Delhi avec leurs homologues indiens Subrahmanyam Jaishankar et Rajnath Singh, à des entretiens annuels "deux + deux".

"Face aux défis urgents dans le monde, il est plus important que jamais que les deux plus grandes démocraties dans le monde échangent leurs points de vues et se cherchent des objectifs communs pour le bien de nos deux peuples", a déclaré M. Austin, se félicitant d'une coopération renforcée dans tous les domaines.

Le chef de la diplomatie américaine a lui insisté sur l'engagement renouvelé des Etats-Unis en Asie-Pacifique et la nécessité d'y "promouvoir une zone qui soit libre, prospère, résiliente et sûre".

Cette dernière expression est, pour Washington, une manière voilée de critiquer, la Chine et ses ambitions économiques, territoriales et stratégiques dans la région.

M. Blinken a notamment mis en valeur le partage d'images satellites maritimes entre les pays de la région pour renforcer leur capacité à combattre, par exemple, la pêche illégale ou le trafic de drogue.

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken (g) et son homologue indien Subrahmayam Jaishankar, le 10 novembre 2023 à New Delhi ( POOL / JONATHAN ERNST )

M. Jaishankar s'est pour sa part félicité du "nouveau chapitre" dans les relations entre l'Inde et les Etats-Unis, dans le sillage de la visite d'Etat du Premier ministre indien Narendra Modi en juin dernier.

L'Inde, membre du "Quad", alliance de coopération en matière de défense aux côtés des Etats-Unis, de l'Australie et du Japon, se positionne en rempart contre les ambitions de la Chine de plus en plus affirmées dans la région Asie-Pacifique.

Washington espère aussi qu'une relation plus étroite en matière de défense contribuera à éloigner l'Inde de la Russie, principal fournisseur d'armes de New Delhi.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie est également à l'ordre du jour de la réunion.

- "Besoins de défense" -

"Notre intention est d'encourager une plus grande collaboration pour produire des équipements de défense de classe internationale pour répondre aux besoins de défense de l'Inde et contribuer à une plus grande sécurité mondiale", assurait avant la rencontre vendredi le plus haut diplomate américain pour l'Asie du Sud et l'Asie centrale, Donald Lu.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken (2e g), le ministre indien des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar (2e d), le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin (g) et son homologue indien Rajnath Singh (d), le 10 novembre 2023 à New Delhi ( POOL / JONATHAN ERNST )

M. Blinken achève vendredi dans la capitale indienne une tournée marathon qui l'a conduit au Moyen-Orient mais aussi au Japon et en Corée du Sud, et dominée par la guerre entre Israël et le Hamas.

Washington s'est notamment félicité d'avoir obtenu d'Israël des "pauses humanitaires" de quelques heures tous les jours.

L'Inde, prompte à condamner le Hamas après les attaques en Israël le 7 octobre, s'est déclarée "solidaire d'Israël" et a envoyé de l'aide, en Egypte, destinée aux civils palestiniens de la bande de Gaza assiégée.

Le conflit actuel pose un défi majeur au projet de création d'une route commerciale reliant l'Europe, le Moyen-Orient et l'Inde, dévoilé lors du sommet du G20 à Delhi en septembre.

"Nous serons intéressés de savoir comment évoluent les discussions entre l'Inde et la Chine sur les questions frontalières", a aussi fait valoir M. Lu.

De vieux différends frontaliers dans l'Himalaya restent une source de tension entre l'Inde et la Chine. En juin 2020, un affrontement exceptionnel entre soldats indiens et chinois avait eu lieu au Ladakh (nord de l'Inde).

L'administration américaine a donné la priorité aux relations avec l'Inde, considérée comme un partenaire partageant les mêmes inquiétudes face à la Chine, mais une récente querelle entre New Delhi et Ottawa, vieil allié des Etats-Unis, est une source d'embarras pour les Américains.

Les relations entre l'Inde et le Canada se sont détériorées en septembre quand le Premier ministre Justin Trudeau a publiquement impliqué les services de renseignements indiens dans le meurtre d'un Canadien d'origine indienne.