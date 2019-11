Entre mouvement étudiant et Gilets jaunes, la convergence attendra le 5 décembre

Il n'en fallait pas plus pour réactiver le fantasme d'une « contagion » de la colère, d'une « convergence des luttes ». La mobilisation contre la précarité étudiante, qui touche les universités depuis la tentative d'immolation par le feu d'un élève à Lyon, est vue par certains comme « l'étincelle » qui pourrait embraser la contestation sociale. Comme souvent. Mais se pose la question de la stratégie à adopter pour les syndicats étudiants. Faut-il rejoindre les Gilets jaunes pour leur premier anniversaire ? Organiser son propre événement d'ici la fin du mois ? Ou attendre la grève interprofessionnelle du 5 décembre contre la réforme des retraites, qui s'annonce massive ?Une action spéciale « précarité étudiante » fin novembre ?Toutes ces pistes ont été évoquées jeudi soir à Paris. Selon nos informations, une réunion unitaire était en effet organisée à l'initiative de Solidaire. s étudiants - dont est membre le jeune brûlé, Anas, toujours entre la vie et la mort. Mais syndicats (FSU, CGT, FSE, L'Alternative) et associations invitées (les écologistes d'Alternatiba notamment) n'ont rien entériné. Et se laissent encore quelques jours, le « le temps du débat en interne », selon un des organismes présents. LIRE AUSSI > « J'arrivais en cours en larmes » : précarité étudiante, une vie sur le filLa perspective d'une action dédiée à la jeunesse d'ici la fin du mois fait toutefois son bout de chemin. Reste à trouver la date idoine pour s'intercaler dans un agenda social très chargé. Contactée, la Fage, le premier syndicat de France, qui n'était pas invité à cette réunion, et qui se situe de son côté sur une ligne « réformiste », n'a pas répondu à nos sollicitations.L'impossible allianceEn revanche, une chose est sûre : la perspective d'une participation structurée à l'anniversaire des Gilets jaunes a été enterrée. Une question de timing peut-être mais ...