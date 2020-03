Entre les Sussex et les Britanniques, c'est fini

Le coronavirus a mis fin à l'histoire d'amour entre les Britanniques et le couple Harry-Meghan, dont les fonctions officielles cessent ce mardi 31 mars. Le déménagement en Californie du duc et de la duchesse de Sussex, installés au Canada, a révulsé l'opinion outre-Manche, qui attendait d'eux qu'ils rentrent au Royaume-Uni pour participer au combat contre la pandémie.

Alors que les Sussex reprennent leur liberté, la presse tire à boulets rouges sur ce que le Times qualifie « d'énorme stupidité et de manque total de tact du couple qui a choisi la célébrité au lieu du devoir ». Alors que le virus a causé la mort de plus d'un millier de Britanniques, que le pays est en état de confinement jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale et que l'économie britannique est dévastée, Meghan et Harry cherchent un manoir à Malibu, la banlieue chic de Los Angeles prisée par les stars d'Hollywood. La duchesse fait du « voice over » pour les studios Disney tandis que Harry lui sert d'agent promotionnel.

Meghan, l'hypocondriaque

À lire le Sun, le duo aurait fui Vancouver après l'annonce que leur grande amie, Sophie Trudeau, l'épouse du Premier ministre canadien, a été testé positive au Covid-19. Le premier tabloïd du royaume rapporte également que dans son appartement de location à Los Angeles, Meghan se comporte en hypocondriaque invétérée en imposant le port de gants et de masques au personnel et à son

