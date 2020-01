Entre les Français et leur police, le désamour ?

Porter l'insigne n'a plus la cote en France : seuls 43 % de nos concitoyens font « confiance » aux forces de l'ordre, selon un sondage réalisé par l'institut Ifop et publié par L'Express ce mercredi 29 janvier 2020. C'est sept points de moins qu'au mois d'août 2019. Pire, un tel niveau de défiance n'avait jamais été atteint auparavant.L'Ifop indique que 20 % des sondés font part de leur « inquiétude » et 10 % de leur « hostilité » face aux forces de l'ordre. Et bon nombre de personnes interrogées sont persuadées qu'elles abusent de leurs pouvoirs (38 %), quand seule une petite majorité trouve l'institution efficace (51 %). « L'institution aurait tort de penser qu'elle dispose ad vitam aeternam d'un capital sympathie auprès de la population », alerte Jérôme Fourquet. Pour le politologue, ce désamour est particulièrement prononcé chez les jeunes, les ouvriers et les électeurs de La France insoumise (LFI).Lire aussi Laïcité dans la police, mode d'emploiEn cause : les cas de violences policières en marge des manifestations de Gilets jaunes ou du mouvement de contestation contre la réforme des retraites. « La police apparaît de plus en plus comme un organe de répression au service d'un gouvernement impopulaire », abonde Jérôme Fourquet. Selon lui, les forces de l'ordre ciblent aujourd'hui un public différent, dont le « sort émeut davantage ». « Ce ne sont plus des jeunes de banlieue comme naguère, ni...