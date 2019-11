Entre la France et Madagascar, premières discussions sur l'avenir des îles Eparses

Depuis les années 1970, Antananarivo revendique la souveraineté sur cet archipel administré par Paris.

C'est sur les hauteurs d'Antananarivo, dans l'enceinte du palais d'Andafiavaratra, que s'est tenue, lundi 18 novembre, la réunion de la commission mixte franco-malgache qui doit décider de l'avenir des îles Eparses. Ces cinq îlots administrés par la France, reconnus pour leur biodiversité marine et possiblement riches en hydrocarbures, sont revendiqués par Madagascar depuis les années 1970. L'idée de cette commission avait été proposée par le président Hery Rajaonarimampianina, le prédécesseur d'Andry Rajoelina. Mais après une première entrevue au Quai d'Orsay, l'idée avait fait long feu. Le processus est donc relancé.

Côté malgache, la délégation était conduite par le premier ministre et ministre des affaires étrangères par intérim, Christian Ntsay. Dans ses rangs, on compte notamment Raymond Ranjeva, ancien vice-président de la Cour internationale de justice et actuel président de l'Académie malgache. Ce juriste est l'artisan de la résolution des Nations unies de 1979 reconnaissant la souveraineté de Madagascar sur l'archipel.

Côté français, seul un haut fonctionnaire - et non un ministre -, en la personne de Marcel Escure, ambassadeur pour la coopération régionale dans l'océan Indien, dirige la représentation. Pendant un peu plus de quatre heures, les douze membres de la commission (six Malgaches, six Français) se sont réunis à huis clos dans ce palais de couleur rouge devenu un musée où sont exposés les objets rescapés de l'incendie du palais de la Reine, en 1995.

